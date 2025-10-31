Χωρίς ταξί 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο τραβούν για δύο ημέρες οι αυτοκινητιστές ταξί της Αθήνας, οι οποίοι προχωρούν σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία 5 και 6 Νοεμβρίου 2025. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις 06:00 της Παρασκευής.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) επισημαίνει πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του υπουργού Μεταφορών, κ. Κυρανάκη, και της υπουργού Τουρισμού, κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές, οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας».

Οι αυτοκινητιστές αναφέρουν πως οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, «αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί».

Καταγγέλλουν την Ομοσπονδία του κλάδου για «απόλυτη σιωπή και συντονισμένη ομερτά», κάνοντας λόγο για «κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο».

Το ΣΑΤΑ σημειώνει πως εξακολουθεί να ζητά ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί.

Τα αιτήματα του κλάδου είναι:

Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) - Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

• Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται