«Δεν είμαι σίγουρος αν θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά» -Η καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

«Κολλάει τις περισσότερες φορές το POS, αν βγάλεις μετρητά θα είναι καλύτερα», ανέφερε οδηγός ταξί στα ΚΤΕΛ Κηφισού στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Ειρήνη Ρουμελιώτη, η οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ταξί για να πάει στην εργασία της.

Η δημοσιογράφος ενημέρωσε τον οδηγό πως δεν έχει μετρητά και εκείνος ισχυριζόμενος πως το POS δεν λειτουργεί, την ανάγκασε - σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά της - να καλέσει ταξί από εφαρμογή υπηρεσιών ταξί, προκειμένου να πληρώσει με την κάρτα της, όπως επιθυμούσε.

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί (ΣΟΤΑ), Πέτρος Διπλάρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για το θέμα, ανέφερε: «Είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι καταγγελίες, γιατί ασκούν πίεση. Ως σωματείο έχουμε ζητήσει από την Πολιτεία την αυστηροποίηση των μέτρων για τους παραβάτες, αλλά δεν έχουμε λάβει θετική ανταπόκριση. Όσο η τιμωρία περιορίζεται στα πρόστιμα των 400 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας του παραβάτη, τα περιστατικά αυτά δεν θα έχουν τελειωμό».

Ο κ. Διπλάρης σχολίασε ακόμη το ζήτημα της άρνησης μίσθωσης μέσω κάρτας από οδηγούς ταξί ως «λειτουργία μαφίας με την ανοχή της Πολιτείας».