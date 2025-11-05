Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από:08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1301 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. 888 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1207 Λειτουργία

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 12:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ 1497 Λειτουργία

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΑΛΗΣΡΟΥ Ν0 77 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1407 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΔΡΙΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1243 Λειτουργία

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 1:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 1:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 42 - 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΔΗΜΑΚΗ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1244 Λειτουργία

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΑΡΑ έως κάθετο: ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΗΤΣΑΙΩΝ 5 - 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1405 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΛΟΓΓΟΥ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ. 885 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΜΥΣΤΡΑ - ΛΥΣΙΠΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΠΑΝΟΥΡΙΑ - ΑΙΝΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 503 Κατασκευές

5/11/2025 8:00:00 πμ 5/11/2025 5:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΑΜΒ.ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΖΗΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΣΤΕΓΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΣΤΕΓΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ 1395 Κατασκευές

5/11/2025 8:30:00 πμ 5/11/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΗ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ 1242 Λειτουργία

5/11/2025 9:00:00 πμ 5/11/2025 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1404 Κατασκευές

5/11/2025 9:00:00 πμ 5/11/2025 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ. 890 Κατασκευές

5/11/2025 9:30:00 πμ 5/11/2025 3:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ 1260 Λειτουργία

5/11/2025 10:00:00 πμ 5/11/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1409 Κατασκευές

5/11/2025 10:00:00 πμ 5/11/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ. 889 Κατασκευές

5/11/2025 11:00:00 πμ 5/11/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ απο κάθετο: ΝΤΟΝΤΟΥΕΛ έως κάθετο: ΤΟΥΡΜΕΡ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΥΡΜΕΡ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ ΝΟ 35 από: 10:30 πμ έως: 03:00 μμ 1408 Κατασκευές

5/11/2025 11:00:00 πμ 5/11/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ ΚΑΙ Ι.ΠΑΓΚΑ. 886 Κατασκευές

5/11/2025 11:00:00 πμ 5/11/2025 3:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΘΗΒΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ 1498 Λειτουργία

5/11/2025 12:00:00 μμ 5/11/2025 5:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΘΗΡΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΔΡΕΙΩΝ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 286 Λειτουργία

5/11/2025 12:30:00 μμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 1245 Λειτουργία

5/11/2025 2:00:00 μμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΓΚΎΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ 33 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ απο κάθετο: ΛΥΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 35 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΤΡΑ απο κάθετο: ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1247 Λειτουργία

5/11/2025 2:00:00 μμ 5/11/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΑΨΟΥ έως κάθετο: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ απο κάθετο: ΑΨΟΥ έως κάθετο: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΨΟΥ απο κάθετο: ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1246 Λειτουργία