Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από:08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1301
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.
888
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1207
Λειτουργία
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 12:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
1497
Λειτουργία
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΑΛΗΣΡΟΥ Ν0 77 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1407
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΔΡΙΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1243
Λειτουργία
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 1:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 42 - 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 42 - 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΗΜΑΚΗ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1244
Λειτουργία
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΑΡΑ έως κάθετο: ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΗΤΣΑΙΩΝ 5 - 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1405
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΛΟΓΓΟΥ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ.
885
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΜΥΣΤΡΑ - ΛΥΣΙΠΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΠΑΝΟΥΡΙΑ - ΑΙΝΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
503
Κατασκευές
5/11/2025 8:00:00 πμ
5/11/2025 5:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΑΜΒ.ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΖΗΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΣΤΕΓΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΣΤΕΓΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
1395
Κατασκευές
5/11/2025 8:30:00 πμ
5/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΗ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
1242
Λειτουργία
5/11/2025 9:00:00 πμ
5/11/2025 11:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1404
Κατασκευές
5/11/2025 9:00:00 πμ
5/11/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.
890
Κατασκευές
5/11/2025 9:30:00 πμ
5/11/2025 3:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 03:00 μμ
1260
Λειτουργία
5/11/2025 10:00:00 πμ
5/11/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1409
Κατασκευές
5/11/2025 10:00:00 πμ
5/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ.
889
Κατασκευές
5/11/2025 11:00:00 πμ
5/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ απο κάθετο: ΝΤΟΝΤΟΥΕΛ έως κάθετο: ΤΟΥΡΜΕΡ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΥΡΜΕΡ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ ΝΟ 35 από: 10:30 πμ έως: 03:00 μμ
1408
Κατασκευές
5/11/2025 11:00:00 πμ
5/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ ΚΑΙ Ι.ΠΑΓΚΑ.
886
Κατασκευές
5/11/2025 11:00:00 πμ
5/11/2025 3:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΘΗΒΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ
1498
Λειτουργία
5/11/2025 12:00:00 μμ
5/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΘΗΡΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΔΡΕΙΩΝ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
286
Λειτουργία
5/11/2025 12:30:00 μμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
1245
Λειτουργία
5/11/2025 2:00:00 μμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΓΚΎΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ 33 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ απο κάθετο: ΛΥΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 35 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΤΡΑ απο κάθετο: ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1247
Λειτουργία
5/11/2025 2:00:00 μμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΑΨΟΥ έως κάθετο: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ απο κάθετο: ΑΨΟΥ έως κάθετο: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΨΟΥ απο κάθετο: ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1246
Λειτουργία
5/11/2025 2:00:00 μμ
5/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ.
887
Κατασκευές
