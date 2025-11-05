Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός 26χρονος σε Airbnb με τραύμα από όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου σε διαμέρισμα Airbnb.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο 26χρονος αλβανικής καταγωγής η σορός του 26χρονου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Δωδεκανήσου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας έπειτα από τηλεφώνημα 29χρονης η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα μαζί με τον 26χρονο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας το όπλο στον κρόταφό του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια, καθώς και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην αυτοχειρία. Επιπλέον, η 29χρονη σύντροφος του θύματος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.