Τροχαίο ατύχημα: Έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Κηφισίας και συγκρούστηκε με μηχανή

Ο οδηγός της μηχανής, πεσμένος στην άσφαλτο, μετά τη σύγκρουση με ΙΧ, το οποίο έκανε παράνομα αναστροφή επί της λεωφόρου Κηφισίας

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν δύο περιστατικά με τραυματίες.

Στο πρώτο τροχαίο μία οδηγός έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Κηφισίας και συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα. Στο δεύτερο, ο οδηγός του οχήματος έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε πίσω από προπορευόμενο όχημα.

Στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Ανδριανού, η οδηγός ενός ασημί Ι.Χ παραδέχθηκε πως βιαζόταν και έκανε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μηχανή από το αντίθετο ρεύμα.

«Αναστροφή έκανα. Βιασύνη. Δεν πέρασα κόκκινο. Το παιδί χτυπήθηκε. Καλά να είναι μόνο», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR η οδηγός του ΙΧ. Την ίδια ώρα, ο οδηγός της μηχανής ήταν στην άσφαλτο δεχόμενος τη βοήθεια πολιτών μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο. Να σημειωθεί πως ο οδηγός φορούσε κράνος. Εκσφενδονίστηκε για αρκετά μέτρα.

Έχασε τις αισθήσεις του πάνω στο τιμόνι

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ένας ηλικιωμένος οδηγός υπέστη εγκεφαλικό και το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με το προπορευόμενο. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως έπαθαν σοκ όταν τον είδαν ακινητοποιημένο στο τιμόνι. Τόνισαν πως οι διασώστες αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι για να τον βγάλουν έξω και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.