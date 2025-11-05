Τροχαίο ατύχημα: Έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Κηφισίας και συγκρούστηκε με μηχανή

Δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε λίγες ώρες στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού

Newsbomb

Τροχαίο ατύχημα: Έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Κηφισίας και συγκρούστηκε με μηχανή

Ο οδηγός της μηχανής, πεσμένος στην άσφαλτο, μετά τη σύγκρουση με ΙΧ, το οποίο έκανε παράνομα αναστροφή επί της λεωφόρου Κηφισίας

Star
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν δύο περιστατικά με τραυματίες.

Στο πρώτο τροχαίο μία οδηγός έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Κηφισίας και συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα. Στο δεύτερο, ο οδηγός του οχήματος έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε πίσω από προπορευόμενο όχημα.

Στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Ανδριανού, η οδηγός ενός ασημί Ι.Χ παραδέχθηκε πως βιαζόταν και έκανε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μηχανή από το αντίθετο ρεύμα.

«Αναστροφή έκανα. Βιασύνη. Δεν πέρασα κόκκινο. Το παιδί χτυπήθηκε. Καλά να είναι μόνο», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR η οδηγός του ΙΧ. Την ίδια ώρα, ο οδηγός της μηχανής ήταν στην άσφαλτο δεχόμενος τη βοήθεια πολιτών μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο. Να σημειωθεί πως ο οδηγός φορούσε κράνος. Εκσφενδονίστηκε για αρκετά μέτρα.

Έχασε τις αισθήσεις του πάνω στο τιμόνι

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ένας ηλικιωμένος οδηγός υπέστη εγκεφαλικό και το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με το προπορευόμενο. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως έπαθαν σοκ όταν τον είδαν ακινητοποιημένο στο τιμόνι. Τόνισαν πως οι διασώστες αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι για να τον βγάλουν έξω και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία» - Υποστηρικτής του Σάχη, είχε κάψει φωτογραφία του Χαμενεί στο Instagram

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

21:04WHAT THE FACT

Το μυστήριο της πράσινης μούμιας της Ιταλίας λύθηκε - Το 12χρονο αγόρι σε φέρετρο 300 ετών

21:03ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το φυσικό ρόφημα με 3 υλικά που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς και λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά - Παρόμοιο περιστατικό στο Χαλάνδρι είχε αποκαλύψει το newsbomb

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέα εισαγγελική έρευνα κατά του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ για «προσβολή» Ερντογάν

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό «λουκέτο» στο διαδικτυακό κατάστημα της Shein - Με ουρές και αστυνομία τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος στο Παρίσι

20:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Σακελλαρίδη

20:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν

20:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μαζί γράψαμε ιστορία»: Ο Ζοράν Μαμντάνι χαιρετίζει την «ιστορική» νίκη του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, παρουσία Γκίλφοϊλ - Στρατηγικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η συνεργασία στην ενέργεια

20:14LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα της στο γήπεδο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που σκότωσε τα πρώην πεθερικά της με ένα πιάτο «δολοφονικά μανιτάρια» ζητά αναθεώρηση των ισοβίων

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Associated Press για Γκίλφοϊλ: Συμπίπτει με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εξαγωγή LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Νέα βίντεο καταγράφουν τη δραματική συντριβή αεροσκάφους - 9 οι νεκροί

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιερέας ξεκίνησε να περπατά από το Ιλινόις προς τη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα των μεταναστών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια μαθητών - Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ορίων: Η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών «δείχνει» την Οθωμανική αυτοκρατορία ως «αντίπαλο δέος» της Ρωσίας - Τι είπε στον Φιντάν που «φούσκωνε από υπερηφάνεια»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα» λέει στο Newsbomb η μητέρα τεσσάρων συλληφθέντων και προσθέτει «ζούμε με φόβο, θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

19:13LIFESTYLE

Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Αυξάνεται το δώρο για τους ανέργους

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το Αιγαίο: Ισραηλινά ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιάζουν ελληνικά μαχητικά - Ποιοι είναι οι «Γίγαντες της Ερήμου»

21:03ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το φυσικό ρόφημα με 3 υλικά που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Νέα βίντεο καταγράφουν τη δραματική συντριβή αεροσκάφους - 9 οι νεκροί

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

21:04WHAT THE FACT

Το μυστήριο της πράσινης μούμιας της Ιταλίας λύθηκε - Το 12χρονο αγόρι σε φέρετρο 300 ετών

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο μπλακ άουτ στα Κάτω Πατήσια – Στο απόλυτο σκοτάδι οι δρόμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ