Εξάρθρωση σπείρας που λήστευε ανήλικους - Παρόμοιο περιστατικό είχε αποκαλύψει το Newsbomb

Συνελήφθησαν δύο μέλη της συμμορίας, ηλικίας 29 και 20 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας. Δύο μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 29 και 20 ετών, συνελήφθησαν, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται.

Ο 29χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου στον Πειραιά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., λίγη ώρα αφότου είχε πλησιάσει έναν 16χρονο, προσποιούμενος τον αστυνομικό, και με χρήση βίας του αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα, κινούμενος με μοτοσυκλέτα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη στις 18 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Την επόμενη ημέρα συνελήφθη και ο 20χρονος συνεργός του από την ίδια υπηρεσία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επανειλημμένες ληστείες, κλοπές, αντιποίηση αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με μοτοσυκλέτες, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εντόπιζαν ανήλικους και, υπό την απειλή μαχαιριού ή με χρήση βίας, τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις και ένα μαχαίρι. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Πειραιά και Αθήνα.

Η υπόθεση αυτή θυμίζει την ιστορία που είχε φέρει στο φως και αναδείξει το Νewsbomb.gr πριν από λίγους μήνες, όταν μια μητέρα κατήγγειλε αντίστοιχο περιστατικό στο Χαλάνδρι. Το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, δύο ανήλικα κορίτσια περπατούσαν στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, όταν πλησίασαν τρεις μεσήλικες άνδρες με πολιτικά ρούχα που ισχυρίστηκαν ότι ήταν αστυνομικοί, δείχνοντας ψεύτικες ταυτότητες. Ζήτησαν προσωπικά στοιχεία των κοριτσιών, όπως ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς διαμερισμάτων.

Όταν ένα από τα κορίτσια αρνήθηκε, οι άνδρες την απείλησαν ότι θα την πάρουν στο τμήμα και ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφία το πρόσωπό της με το κινητό του. Η Θεανώ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τράβηξε τη φίλη της και απομακρύνθηκαν αρκετά για να είναι ασφαλείς, καλώντας αμέσως τους γονείς τους.

Η μητέρα της κοπέλας επικοινώνησε άμεσα με το Α.Τ. Χαλανδρίου, το οποίο ανταποκρίθηκε και έστειλε περιπολικό ΔΙ.ΑΣ. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, η ανήλικη βρέθηκε ασφαλής μαζί με τον επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ., ενώ οι άνδρες που προσποιούνταν τους αστυνομικούς είχαν ήδη φύγει.

