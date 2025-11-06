Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού - Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο

Φωτ.: Cretalive
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, στο Παγκράτι.

Το τροχαίο συνέβη επί της οδού Φιλολάου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

