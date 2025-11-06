Σχολεία σε οικονομική ασφυξία: Οι διευθυντές λειτουργούν με «βερεσέ» για να αγοράσουν τα βασικά

«Με πίστωση» λειτουργούν πολλά σχολεία, ειδικά στην Αττική, καθώς μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η χρηματοδότηση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων γίνεται με -τουλάχιστον- μεγάλες καθυστερήσεις.

Όπως δηλώνουν στο Newsbomb.gr γονείς και εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των πηγαίνουν στα καταστήματα της γειτονιάς, παίρνουν ό,τι χρειάζεται το σχολείο και τα γράφουν «στο τεφτέρι», περιμένοντας πότε ο Δήμος θα μπορέσει να διοχετεύσει τα χρήματα και να προχωρήσουν και οι ίδιοι στην εξόφληση των επιχειρηματιών.

Το «βερεσέ» έχει γίνει πια καθημερινότητα, καθώς οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς και η έλλειψη χρηματοδότησης αφήνουν τα σχολεία χωρίς τα πιο βασικά είδη. Όπως αναφέρουν γονείς, οι ελλείψεις σε χαρτί, καθαριστικά, μελάνια και βασικά υλικά συντήρησης έχουν οδηγήσει αρκετές σχολικές μονάδες να λειτουργούν «με βερεσέ» προς τους τοπικούς προμηθευτές.

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, κ. Ηλίας Πατίδης, μιλώντας στο Newsbomb, επισημαίνει πως η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. «Οι διευθυντές πηγαίνουν στα καταστήματα της γειτονιάς, παίρνουν ό,τι χρειάζεται το σχολείο και τα προϊόντα “χρεώνονται στο τεφτέρι”. Περιμένουμε μήνες μέχρι να εγκριθούν τα κονδύλια ή να γίνει κάποια πληρωμή από τον Δήμο. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βάζουν χρήματα από την τσέπη τους», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη γραφειοκρατία και στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Ο δήμος Περάματος, όπου αναφέρονται τέτοιου είδους προβλήματα στα σχολεία της περιοχής, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο αποδίδει το πρόβλημα στις χρονοβόρες διαδικασίες των κρατικών διαγωνισμών για τις προμήθειες. Σύμφωνα με πηγές από τη δημοτική αρχή, «οι διαγωνισμοί για τα σχολικά υλικά απαιτούν συγκεκριμένες νόμιμες διαδικασίες και εγκρίσεις, οι οποίες συχνά διαρκούν πάνω από δύο μήνες. Μέχρι να ολοκληρωθούν, ο δήμος δεν μπορεί να διαθέσει μεγάλα ποσά απευθείας».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο δήμος Περάματος έχει ήδη προχωρήσει σε ενδιάμεσες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων. «Έχουν δοθεί προκαταβολές όπου είναι δυνατόν, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται οι νέες συμβάσεις προμηθειών. Κατανοούμε τις δυσκολίες, όμως οι κανόνες είναι αυστηροί και οι διαδικασίες πρέπει να τηρούνται για λόγους διαφάνειας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι γονείς, πάντως, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. «Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε κάθε φορά να περάσουν μήνες για να έχουμε τα απολύτως αναγκαία στα σχολεία των παιδιών μας», προσθέτει και εκ μέρους της ΕΛΜΕ Πειραιά ο κ. Πατίδης, ζητώντας την επαναφορά των Σχολικών Επιτροπών.