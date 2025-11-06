Η Hellenic Train διαψεύδει τον ΟΣΕ: Επιβεβαιώνει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή

Στην παραδοχή ότι αμαξοστοιχία του προαστιακού από Θεσσαλονίκη για Λάρισα μπήκε σε λανθασμένη γραμμή στη Σίνδο προχώρησε η Hellenic Train, μετά από σχετική καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας.

Επιβεβαιώνοντας το περιστατικό, η Hellenic Train διαψεύδει τον ΟΣΕ, ο οποίος νωρίτερα διέψευδε «κατηγορηματικά» με τη σειρά του το συμβάν, στέλνοντας, μάλιστα, μήνυμα στην εταιρεία, σε αυστηρό τόνο, για «έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train διευκρινίζει, σχετικά με το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα) και σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν.

Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».

