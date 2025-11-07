Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 45χρονο, ενώ αναζητείται ο 53χρονος συνεργός του - Βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη
Δύο Ρουμάνοι είναι οι δράστες ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 45χρονο, ενώ αναζητείται ο 53χρονος συνεργός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», μεταξύ 20:30 και 20:44 τη νύχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου και φορώντας περούκες προσέγγισαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια.

Εκμεταλλεύθηκαν τη στιγμιαία μετακίνησή του στον πίσω ακάλυπτο χώρο και τον αιφνιδίασαν. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός με γροθιές στο πρόσωπο και τον ακινητοποίησαν με πλαστικά δεματικά στα χέρια. Ο ένας κρατούσε τον ιδιοκτήτη καθηλωμένο ενώ ο άλλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα από προθήκες.

Ο ιδιοκτήτης σε κάποια στιγμή, όταν και οι δύο ληστές ήταν μέσα στο κατάστημα, βρήκε την ευκαιρία και πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού που διαθέτει το σύστημα ασφαλείας και ανέβηκε στην ταράτσα από όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί. Αφαιρώντας τα δεματικά κατάφερε να μεταβεί στο διπλανό φαρμακείο και να ζητήσει βοήθεια.

Πάνω από 700.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Η προσωπική εκτίμηση του παθόντος τοποθετεί τη ζημία ακόμη υψηλότερα με αναφορές που φθάνουν έως 800.000 με 900.000 ευρώ.


Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι οι δύο Ρουμάνοι είχαν καταστρώσει σχέδιο για τη ληστεία καθώς βίντεο τους έχουν καταγράψει να προσεγγίζουν επανειλημμένα την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες με ηλεκτρικά πατίνια ενώ από τις 18 Σεπτεμβρίου κινούνταν σχεδόν καθημερινά τις βραδινές ώρες μεταξύ 20:00 και 21:00 παραμένοντας σε σκοτεινό σημείο απέναντι από το κατάστημα.

Η άφιξη στο νησί και το όχημα που μπήκε στο κάδρο

Καθοριστική ήταν η διασταύρωση αφίξεων και μισθώσεων. Οι δύο άνδρες έφθασαν στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου με το πλοίο Blue Star 2 από Πειραιά επιβαίνοντες σε λευκό φορτηγάκι.

Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα χρησιμοποιώντας πλαστά ρουμανικά στοιχεία και ρουμανικό τηλεφωνικό αριθμό.

Σε υλικό από κάμερες εντοπίστηκε λευκό βαν ίδιας μάρκας και μοντέλου με επιγραφή που προσομοιάζει σε ένδειξη εταιρείας ενοικιάσεων. Η υπόθεση ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής των δραστών ενισχύθηκε από την αλληλουχία κινήσεων που αποτυπώθηκε στην περιοχή.

Ρόδος: Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των ληστών

Το πρωί της 5ης Νοεμβρίου ο 45χρονος εντοπίστηκε να προσεγγίζει και να ξεκλειδώνει το επίμαχο όχημα. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μπρελόκ με την την επωνυμία Airbnb που οδήγησε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην οδό Κλαυδίου Πέπερ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα και αντικείμενα που εμφανίζονται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε έρευνα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Αρχίπολη ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρυψώνα. Εκεί βρέθηκαν ρουχισμός και μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των θηκών των αφαιρεθέντων κοσμημάτων.

Με βεβαρυμένο παρελθόν οι δύο ληστές

Ο 45χρονος Ρουμάνος έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για ληστείες, κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ενώ είχε αποφυλακιστεί στις 21 Ιουλίου 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Ο δεύτερος, ηλικίας 53 ετών, καταζητείται διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.

