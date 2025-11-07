Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα αναζητούν τροφή σε κάδους απορριμάτων – Δείτε βίντεο

Τα τελευταία χρόνια, οι αλεπούδες και τα αγριογούρουνα έχουν γίνει συχνό θέαμα στα βόρεια προάστια της Αττικής, με τις πρόσφατες εμφανίσεις να σημειώνονται στους Θρακομακεδόνες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι τα ζώα κυκλοφορούν πλέον άφοβα ανάμεσα στα σπίτια, αναζητώντας τροφή σε κάδους απορριμάτων ή στους κήπους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Newsbomb.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην Πεντέλη, την Εκάλη και τη Δροσιά, όπου ομάδες αγριόχοιρων κατεβαίνουν από την Πάρνηθα ή την Πεντέλη, ιδίως τις βραδινές ώρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μείωση της τροφής στα βουνά, σε συνδυασμό με την εξοικείωση των ζώων με τον άνθρωπο, τα ωθεί προς τις κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να αποφεύγουν την άμεση επαφή και να μην τα ταΐζουν, ενώ εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό της παρουσίας τους.

Διαβάστε επίσης