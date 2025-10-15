Βόλος: Τα αγριογούρουνα έφθασαν έξω από τις αυλές σπιτιών – Ολόκληρο κοπάδι κοντά στο 8ο Γυμνάσιο

Ένα ολόκληρο κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε σε κατοικημένη περιοχή στη Νέα Δημητριάδα, κοντά στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου!

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πρόκειται για πέντε συνολικά αγριογούρουνα, τέσσερα ενήλικα και ένα μικρό, που περιφέρονταν μέσα στη συνοικία, έξω από αυλές σπιτιών, πολύ κοντά στο σχολικό συγκρότημα των 8ου Γυμνασίου – 8ου Γενικού Λυκείου Βόλου.

Στο βίντεο που έχει ανέβει στην πλατφόρμα του TikTok από χρήστη – αυτόπτη μάρτυρα, τα αγριογούρουνα εμφανίζονται να αναζητούν τροφή σε πεταμένη σε πεζοδρόμιο σακούλα απορριμμάτων και να περνούν ανενόχλητα από τον δρόμο.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης