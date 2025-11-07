Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα παιδί ηλικίας τριών ετών παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) από ΙΧ στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.