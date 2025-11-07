Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συνοικία της Νέας Σμύρνης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα παιδί ηλικίας τριών ετών παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) από ΙΧ στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Αίτημα αλλαγής έδρας από Καϊράτ για τον αγώνα με Ολυμπιακό
15:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Μικ Τζάγκερ στην Κνωσό: «Κάπου στη Μεσόγειο, αλλά πού;»
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
14:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βορίδης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί άφησε αιχμές κατά Αυγενάκη
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ