Ηγουμενίτσα: Έπεσαν σοβάδες δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα σε σχολική αίθουσα
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη των σχολικών μαθημάτων
Πτώση σοβάδων σημειώθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Ηγουμενίτσας το πρωί της Παρασκευής (7/11).
Όπως αναφέρει το thespro.gr, οι σοβάδες κατέληξαν πάνω στα θρανία των μαθητών, οι οποίο ωστόσο δεν ήταν μέσα στην αίθουσα καθώς το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο συμβάν εντός της εβδομάδας και συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη.
Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία παρέμβαση για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, με το σχολείο να έχει μετατραπεί σε «παγίδα» για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Δείτε το βίντεο:
