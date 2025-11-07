Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

Πέθανε ο σπουδαίος σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας, λίγο πριν κλείσει τα 100 του χρόνια.

Την είδηση θανάτου γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media, το βράδυ της Παρασκευής (7/11) η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία αποχαιρέτησε τον σχεδιαστή γράφοντας: «Αντίο άρχοντα...»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Espresso», το τελευταίο διάστημα ο γνωστός σχεδιαστής αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας συντροφιά την αγαπημένη του οικονόμο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, τα τελευταία χρόνια ο σχεδιαστής βίωνε τη δική του μοναξιά και το μεγάλο του παράπονο ήταν ότι πολλοί φίλοι και γνωστοί τον έχουν ξεχάσει.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα. Τελείωσε την École de Saint Rocque την Ecole du Louvre και την Academie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής.

Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”. Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: «απλότητα και προσωπικοτητα».

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Οπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Μαίρη Μανολίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς. Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμυ Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντη Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντύ και Λίλλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό όσκαρ. Στην Νέα Υόρκη όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρονια σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλουχους όπως η Πριγκήπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκήπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann Margrett και στην Αθηνα τη Ζωή Λάσκαρη στον Κινηματογραφο και στην προσωπική της ζωη.

