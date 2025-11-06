Πέθανε η ηθοποιός Pauline Collins, σε ηλικία 85 ετών

Η Pauline Collins, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Shirley Valentine», πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έφυγε «ήρεμα» σε οίκο ευγηρίας στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, έπειτα από αρκετά χρόνια μάχης με τη νόσο του Πάρκινσον.

Pauline Collins, star of Shirley Valentine, dies at aged 85 https://t.co/veTND0zooO — BBC News (UK) (@BBCNews) November 6, 2025

Η Collins θα μείνει αξέχαστη για τον εμβληματικό ρόλο της ως Shirley, της νοικοκυράς που επαναστατεί απέναντι στη ρουτίνα και τη ζωή της, στην πολυβραβευμένη ταινία του Lewis Gilbert, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Willy Russell.

Η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και της χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου, καθώς και το βραβείο BAFTA, εδραιώνοντάς την ως μία από τις πιο δημοφιλείς και ταλαντούχες Βρετανίδες ηθοποιούς της εποχής της.

Η οικογένεια της Collins ανέφερε σε δήλωσή της: «Η Pauline υπήρξε τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους, υποδυόμενη ευρεία γκάμα ρόλων στη ζωή της. Μια λαμπερή, ζωντανή, πνευματώδης παρουσία στη σκηνή και στην οθόνη. Η λαμπρή καριέρα της την οδήγησε να ενσαρκώσει πολιτικούς, μητέρες και βασίλισσες.

Θα θυμόμαστε πάντα τη δυναμική, πεισματάρα, γεμάτη ζωντάνια και σοφία "Shirley Valentine" – έναν ρόλο που έκανε απόλυτα δικό της. Όλα αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζαμε καλά, γιατί λίγη από τη μαγεία της υπήρχε σε καθέναν από τους χαρακτήρες που ενσάρκωσε».

Πρόσθεσαν ότι ήταν «η αγαπημένη μας μητέρα, υπέροχη γιαγιά και προγιαγιά», και η «αγάπη μιας ζωής» του ηθοποιού Τζον Άλντερτον.

«Ζεστή, αστεία, γενναιόδωρη, στοργική και σοφή – ήταν πάντα δίπλα μας», συνέχισαν, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που την φρόντισαν και προσέφεραν «με αξιοπρέπεια, συμπόνια και πάνω απ’ όλα αγάπη».

«Δεν θα μπορούσε να έχει έναν πιο γαλήνιο θάνατο. Ελπίζουμε να τη θυμάστε στην ακμή της, χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια».

