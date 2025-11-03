Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd σε ηλικία 89 ετών

Ήταν υποψήφια για τρία Όσκαρ και μητέρα της επίσης ηθοποιού Laura Dern

Η Diane Ladd

AP
Η ηθοποιός Diane Ladd, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Alice Doesn’t Live Here Anymore», «Wild at Heart» και «Rambling Rose», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανέφερε το CBS News.

Η κόρη της, Laura Dern, ανέφερε σε δήλωσή της ότι βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας της όταν πέθανε, στο σπίτι τους στο Ojai της Καλιφόρνια.

«Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και συμπονετική ψυχή που μόνο ένα όνειρο θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει», δήλωσε η Dern.
«Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε στη ζωή μας. Τώρα είναι μαζί με τους αγγέλους της.»

Ellery Harper,Jaya Harper,Diane Ladd,Laura Dern

Η Diane Ladd και η κόρη της, Laura Dern / AP

Η Diane Ladd υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με καριέρα που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες. Εκτός από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, υπήρξε και σύμβολο δυναμισμού και δημιουργικότητας, ενώ συνεργάστηκε πολλές φορές με την κόρη της, Laura Dern, τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής.

Ποια ήταν η Diane Ladd

Η Diane Ladd (Rose Diane Ladner) γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1935 στο Μισισίπι.

Ξεχώρισε για τους ρόλους της σε ταινίες όπως Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974) του Μάρτιν Σκορσέζε, Wild at Heart (1990) και Rambling Rose (1991), ενώ τιμήθηκε με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Πέρα από την κινηματογραφική της πορεία, η Ladd είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση με την κόρη της. Μαζί υπέγραψαν το βιβλίο Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding), στο οποίο μοιράζονταν προσωπικές εξομολογήσεις για τη ζωή, την οικογένεια και τη σχέση τους.

Laura Dern,Diane Ladd

H Laura Dern και η Diane Ladd / AP

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Χόλιγουντ. Ωστόσο, η τέχνη και το ήθος της Diane Ladd συνεχίζουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές ηθοποιών — και φυσικά την ίδια τη Laura Dern, που έχει αναφερθεί πολλές φορές για στη μητέρα της, χαρακτηρίζοντάς την τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της.

