Cindy Crawford: Η κόρη της Kaia είναι «φωτοτυπία» της - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με «άρωμα» Gucci
Η Kaia είναι η τρανταχτή απόδειξη ότι «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει»
Η Cindy Crawford και η κόρη της, Kaia Gerber, «διπλασίασαν» τη λάμψη στο LACMA Art + Film Gala 2025 στο Λος Άντζελες το Σάββατο.
Μαμά και κόρη εμφανίστηκαν με τουαλέτες Gucci και εντυπωσίασαν με την ομορφιά τους, επιβεβαιώνοντας το ρητό «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει».
Η 59χρονη Crawford μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα χρυσό off-the-shoulder φόρεμα γεμάτο παγιέτες και χάντρες, εμπνευσμένο από ένα μακρυμάνικο σχέδιο της Gucci για την Άνοιξη 2026, το οποίο είχε φορεθεί από τη Demi Moore στην πρεμιέρα του short film της μάρκας στη Milan Fashion Week. Το φόρεμα, στενό στη σιλουέτα, είχε περίτεχνα floral μοτίβα και κρόσσια που αιωρούνταν, αντανακλώντας το φως καθώς η supermodel πόζαρε μπροστά από την iconic εγκατάσταση Urban Light του μουσείου.
Η 24χρονη Gerber ακολούθησε το glam vibe της μητέρας της, επιλέγοντας ένα custom κόκκινο φόρεμα με παγιέτες και βαθύ ντεκολτέ. Τα μαλακά, καστανά κύματα της νεαρής καλλονής, επιμελημένα από τον hair stylist Bryce Scarlett, απέδιδαν τη διαχρονική κομψότητα της Crawford.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εντυπωσιάζουν με κοινή τους εμφάνιση: Μαμά και κόρη έχουν περπατήσει σε πασαρέλες και έχουν πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες side by side. Η Crawford είχε εμφανιστεί με τη Gerber στο σόου της Versace Άνοιξη 2018, περνώντας συμβολικά το modeling «λάβαρο» στη mini-me της.
Το ετήσιο gala του LACMA, που συνδιοργανώνεται για 14η χρονιά από τους Leonardo DiCaprio και Eva Chow, τίμησε τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και την καλλιτέχνη Mary Corse, συγκεντρώνοντας ρεκόρ $6,5 εκατ. για τα film initiatives του μουσείου.
Το event, που παρουσίασε η Gucci, είχε δυνατή παρουσία της μάρκας καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με διάσημες όπως οι Elle Fanning, Tessa Thompson, Angela Bassett και Salma Hayek να φορούν custom Gucci creations. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εμφάνιση της Doja Cat, ντυμένη επίσης με Gucci.