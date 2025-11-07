Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

Το ππλοίο έδεσε στο λιμάνι της Ερμούπολης σε λιγότερο από τρία λεπτά με μία εντυπωσιακή δεξιόστροφη μανούβρα

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο
Το Eurochampion Jet προσεγγίζει το λιμάνι της Σύρου, ερχόμενο από Μύκονο, Νάξο και Σαντορίνη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το πλοίο πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή δεξιόστροφη μανούβρα και δένει με ακρίβεια στο λιμάνι της Ερμούπολης σε λιγότερο από τρία λεπτά!

Μετά την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών το πλοίο αναχώρησε για το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

