Με ιδιαίτερη θέρμη και περηφάνια το Ρέθυμνο γιόρτασε την επέτειο ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

Για ακόμη μια χρονιά το Ρέθυμνο γιόρτασε και τίμησε και φέτος το ολοκαύτωμα στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την εντυπωσιακή παρέλαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πόλη, με μαθητές, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικά τμήματα που παρέλασαν στη λεωφόρο Κουντουριώτη.

