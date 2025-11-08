Πρώτη Πανελλήνια αναγνώριση: Μεγάλη διάκριση για Κρητικό επιστήμονα
1η Πανελλήνια αναγνώριση για τον Γιάννη Φραγκιουδάκη από τις Μοίρες
Μια σπουδαία διάκριση κατέκτησε ένας νέος επιστήμονας από τις Μοίρες του Ηρακλείου. Πρόκειται για το βραβείο “Φώτη Μήτση” που δόθηκε στον Γιάννη Φραγκιουδάκη, αναγνωρίζοντάς τον ως τον πιο διακεκριμένο νεότερο περιοδοντολόγο στην Ελλάδα. Η τιμητική αυτή πρωτιά υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των επιστημόνων που βγαίνουν από την Κρήτη.
