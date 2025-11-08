Χτύπησε και έφυγε: Ανεύθυνος οδηγός στην Κρήτη πήρε σβάρνα όχημα και εξαφανίστηκε
Αναζήτηση μαρτύρων για τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο
Ένα περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη σημειώθηκε στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ένα σταθμευμένο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του υπαίτιου οχήματος, μετά τη σύγκρουση, αποχώρησε άμεσα από το σημείο, χωρίς να σταματήσει και να αναλάβει τις ευθύνες του.
