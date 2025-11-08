Χτύπησε και έφυγε: Ανεύθυνος οδηγός στην Κρήτη πήρε σβάρνα όχημα και εξαφανίστηκε

Χτύπησε και έφυγε: Ανεύθυνος οδηγός στην Κρήτη πήρε σβάρνα όχημα και εξαφανίστηκε
Ένα περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη σημειώθηκε στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ένα σταθμευμένο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του υπαίτιου οχήματος, μετά τη σύγκρουση, αποχώρησε άμεσα από το σημείο, χωρίς να σταματήσει και να αναλάβει τις ευθύνες του.

