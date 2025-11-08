Χτύπησε και έφυγε: Ανεύθυνος οδηγός στην Κρήτη πήρε σβάρνα όχημα και εξαφανίστηκε

Ένα περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη σημειώθηκε στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ένα σταθμευμένο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του υπαίτιου οχήματος, μετά τη σύγκρουση, αποχώρησε άμεσα από το σημείο, χωρίς να σταματήσει και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας