Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και για έναν μήνα

Προσωρινές αλλαγές δρομολογίων στη Γραμμή 2 του Μετρό, που περιλαμβάνουν και κλείσιμο σταθμών νωρίτερα, θα ισχύσουν από αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, λόγω των εργασιών.

Στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάσταση των σιδηροτροχιών με συνέπεια, σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ. για λόγους ασφαλείας οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40.

Η κυκλφορία στα υπόλοιπα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό» θα γίνεται κανονικά ενώ για το ενδιάμεσο τμήμα, Συγγρού Φιξ - Άγιος Δημήτριος, θα λειτουργεί ειδική λεωφορειακή κυκλική γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» με αφετηρία και τέρμα τον σταθμό «Συγγρού Φιξ», στη λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.



Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί ένα μεγάλο έργο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά κυρίως τις παλαιότερες σήραγγες των Γραμμών 2 και 3 («Σεπόλια – Δάφνη» και «Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα») και υλοποιείται ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία του Μετρό.



Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες εγκατάστασης υποδομών 5G, ώστε να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά έργα ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.



Η ΣΤΑ.ΣΥ. ζητά την κατανόηση του κοινού για την προσωρινή αναστάτωση, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στο δίκτυο του Μετρό.