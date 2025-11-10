Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

Χιλιάδες πολίτες έλαβαν τις τελευταίες ημέρες email από την ελληνική κυβέρνηση, ενημερωτικό για την αυτόματη χορήγηση Προσωπικού Αριθμού.



Το κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγησή του, μετά την λήξη της προθεσμίας, σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Για τον λόγο αυτό εστάλη σχετικό ενημερωτικό email, με το οποίο οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους έχει ήδη εκδοθεί και είναι πλέον διαθέσιμος στα προσωπικά τους στοιχεία.

Το email που στάλθηκε αναφέρει το εξής μήνυμα: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Προσωπικός αριθμός: Πώς θα δείτε ποιος είναι

Ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο, ο πολίτης καλείται να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet.

Έπειτα, το σύστημα ζητά να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Αν τα στοιχεία είναι ορθά, με την επιλογή «Επιβεβαίωση» ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διαθέτουν έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη χρήση των επιμέρους αριθμών, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και θα παραμένει αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα στη διασύνδεση των κρατικών μητρώων, τα οποία προκαλούσαν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους πολίτες, καθώς και μειωμένη αποδοτικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες.