Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

Το κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγησή του, μετά την λήξη της προθεσμίας, σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

Τι πρέπει να ξέρετε για τον προσωπικό αριθμό 

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες πολίτες έλαβαν τις τελευταίες ημέρες email από την ελληνική κυβέρνηση, ενημερωτικό για την αυτόματη χορήγηση Προσωπικού Αριθμού.

Το κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγησή του, μετά την λήξη της προθεσμίας, σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Για τον λόγο αυτό εστάλη σχετικό ενημερωτικό email, με το οποίο οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους έχει ήδη εκδοθεί και είναι πλέον διαθέσιμος στα προσωπικά τους στοιχεία.

EMAIL

Το email που στάλθηκε αναφέρει το εξής μήνυμα: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Προσωπικός αριθμός: Πώς θα δείτε ποιος είναι

Ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο, ο πολίτης καλείται να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet.

Έπειτα, το σύστημα ζητά να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Αν τα στοιχεία είναι ορθά, με την επιλογή «Επιβεβαίωση» ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διαθέτουν έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη χρήση των επιμέρους αριθμών, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και θα παραμένει αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα στη διασύνδεση των κρατικών μητρώων, τα οποία προκαλούσαν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους πολίτες, καθώς και μειωμένη αποδοτικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

19:21WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή» - Ο ένας ήταν ανήλικος

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από τον Άλιμο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για εμφάνιση λύκου σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Προειδοποίηση ότι το ζώο είναι πεινασμένο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο - Είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης μία ημέρα πριν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

18:36WHAT THE FACT

Ένα παράξενο μέταλλο υπόσχεται να τροφοδοτήσει τον πλανήτη - Είναι πολυτιμότερο του χρυσού

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC - Η επιστολή της νομικής ομάδας του

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ