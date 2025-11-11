ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Αξίας πάνω από 10 εκατ. ευρώ

Την ώρα που τα ΕΛ.ΤΑ ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο σε δεκάδες υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, επικαλούμενα τον οικονομικό εξορθολογισμό, η Χώρα της Μυκόνου διαθέτει για το ταχυδρομείο ένα κτήριο-φιλέτο, το οποίο μένει συστηματικά ανεκμετάλλευτο εδώ και δεκαετίες.

Αξία δεκάδων εκατομμυρίων

Πρόκειται για ένα διώροφο ακίνητο συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ., που βρίσκεται σε μία από τις πλέον προνομιούχες θέσεις στον Γυαλό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η αναξιοποίησή του προκαλεί τεράστια ερωτήματα, καθώς θα μπορούσε είτε να στεγάσει το τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ, εξοικονομώντας το ποσό των 4.500 ευρώ μηνιαίως που δαπανούν σήμερα τα Ταχυδρομεία για ενοίκιο σε άλλο κτήριο του νησιού είτε να πωληθεί ή να ενοικιαστεί σε ιδιώτες. Η εκτιμώμενη μηνιαία μίσθωσή του για εμπορική εκμετάλλευση ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, ενώ η αξία του «αέρα» υπολογίζεται στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στο συγκεκριμένο κτήριο στεγαζόταν το υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ έως τη δεκαετία του 1990. Τότε, οι υπεύθυνοι –για λόγους που παραμένουν ανεξήγητοι για τους κατοίκους– προτίμησαν να το εγκαταλείψουν, αντί να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το mykonoslive όλοι στη Μύκονο κάνουν λόγο για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας. Η αξιοποίηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να καλύψει σημαντικές «τρύπες» στα οικονομικά των ΕΛ.ΤΑ, ενδεχομένως αποτρέποντας και το κλείσιμο άλλων υποκαταστημάτων στην περιφέρεια.

