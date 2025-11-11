Η Novibet παρουσιάζει το Noviverse: 'Ενα καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την εμπειρία των μελών της Novibet, με την παρουσίαση του Noviverse, του νέου προγράμματος επιβράβευσης που ενσωματώνει τεχνολογία και εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε χρήστη σε ένα ενιαίο, καινοτόμο οικοσύστημα.

Με το Noviverse, η Novibet εισάγει μια νέα εποχή στην έννοια των προνομίων, συνδέοντας την ψυχαγωγία με πραγματικά, καθημερινά οφέλη. Κάθε παίκτης μπορεί να απολαύσει προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που αριθμεί πάνω από 100 συνεργάτες σε τομείς όπως τα ταξίδια, ο αθλητισμός, η εστίαση, η τεχνολογία και η ψυχαγωγία. Παράλληλα, τα μέλη του Noviverse αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν προνόμια, όπως διαγωνισμούς, προσφορές, αλλά και σε προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα καταστήματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική αξία που λαμβάνουν, εντός και εκτός πλατφόρμας.

Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προσφέροντας εξατομικευμένα επίπεδα επιβράβευσης, συμμετοχή σε VIP ενέργειες και θεματικούς διαγωνισμούς και εμπειρίες. Η πρόσβαση και η διαχείριση των προνομίων πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του παίκτη στην εφαρμογή ή το novibet.gr, με απλό και γρήγορο τρόπο. Το Noviverse είναι ήδη διαθέσιμο για όλα τα ενεργά μέλη της Novibet στην Ελλάδα.

Ο Βασίλης Ράππος Chief Product Officer της Novibet, σημείωσε σχετικά: «Το Noviverse εκφράζει τη φιλοσοφία μας στη σχέση με τους παίκτες και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη του προϊόντος μας. Πρόκειται για έναν δυναμικό μηχανισμό που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παίκτη, μετατρέποντας κάθε ενέργεια σε άμεσα και πραγματικά οφέλη. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η αξία της ανταμοιβής είναι άμεση και απτή, ενώ οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εξαιρετικές και ουσιαστικές ανταμοιβές με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Με το Noviverse, προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία επιβράβευσης που ενισχύει τη συνολική σχέση του παίκτη με την πλατφόρμα και εκφράζει τη δέσμευσή μας για προϊόντα που προσφέρουν κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία».

Με το Noviverse, η Novibet κάνει ένα ακόμα βήμα στην καινοτομία, δημιουργώντας εμπειρίες και συνεργασίες που ενώνουν την τεχνολογία, την ψυχαγωγία και τις ανάγκες των παικτών με ουσιαστικό τρόπο.

