Ηράκλειο: Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στην περιοχή του Καράβολα για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφερε η ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς με F16 Viper στον ουρανό του Ηρακλείου στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Μηνά.

Μάλιστα, ο κόσμος είχε απλωθεί και σε διάφορα σημεία του παραλιακού μετώπου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εντυπωσιακή επίδειξη του μονοθέσιου αεροσκάφους F-16 Viper, με χειριστή τον Επισμηναγό Γιώργο Σωτηρίου.

Η επίδειξη ξεκίνησε στις 12.30 και διήρκησε περίπου 10 λεπτά.

