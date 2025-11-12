Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1450

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 μμ έως: 10:30 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 μμ έως: 10:30 μμ

1295

Λειτουργία

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1292

Λειτουργία

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 1:30:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

1451

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 3:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΟΡΑΗ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ

514

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΑΝΔΡΟΥ - ΣΙΦΝΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΑΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ

291

Λειτουργία

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΝΟΥ, ΑΝΘΕΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ.

910

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ-ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ-ΧΡ.ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΦΤΕΛΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΛΦΕΙΟΥ-ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΣΚΡΑ-ΑΧΑΙΑΣ-ΓΡΑΒΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ

515

Κατασκευές

12/11/2025 8:00:00 πμ

12/11/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΘΩΜΗΣ.

909

Κατασκευές

12/11/2025 8:30:00 πμ

12/11/2025 11:30:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

12/11/2025 9:30:00 πμ

12/11/2025 11:30:00 πμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 127 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

1453

Κατασκευές

12/11/2025 10:00:00 πμ

12/11/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ έως κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

1446

Κατασκευές

12/11/2025 10:00:00 πμ

12/11/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ ΝΟ 12 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

1447

Κατασκευές

12/11/2025 10:00:00 πμ

12/11/2025 1:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΝΟ 3 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ έως κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1449

Κατασκευές

12/11/2025 10:00:00 πμ

12/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ.

908

Κατασκευές

12/11/2025 11:30:00 πμ

12/11/2025 2:30:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

12/11/2025 11:30:00 πμ

12/11/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΟ 6 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

1452

Κατασκευές

12/11/2025 12:00:00 μμ

12/11/2025 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ ΝΟ 14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1448

Κατασκευές

12/11/2025 4:00:00 μμ

12/11/2025 6:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 124 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

08:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Καθιερώθηκε νέα αργία 15 Νοεμβρίου σε Πρέσπες και Φλώρινα

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του

07:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani

07:53TRAVEL

Ξεχάστε τα Χριστούγεννα: Αυτή η πόλη της Ιταλίας προετοιμάζεται ήδη για το Πάσχα

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πόσο είναι τα πρόστιμα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Πέμπτη λόγω εργασιών

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα αποπληρώνονται τα χρέη του αποθανόντα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και κέντρο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ