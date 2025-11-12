Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 10:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1450
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 μμ έως: 10:30 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 μμ έως: 10:30 μμ
1295
Λειτουργία
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1292
Λειτουργία
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 1:30:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1451
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΟΡΑΗ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ
514
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΑΝΔΡΟΥ - ΣΙΦΝΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΑΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ
291
Λειτουργία
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΝΟΥ, ΑΝΘΕΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ.
910
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ-ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ-ΧΡ.ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΦΤΕΛΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΛΦΕΙΟΥ-ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΣΚΡΑ-ΑΧΑΙΑΣ-ΓΡΑΒΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ
515
Κατασκευές
12/11/2025 8:00:00 πμ
12/11/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΘΩΜΗΣ.
909
Κατασκευές
12/11/2025 8:30:00 πμ
12/11/2025 11:30:00 πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
12/11/2025 9:30:00 πμ
12/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 127 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
1453
Κατασκευές
12/11/2025 10:00:00 πμ
12/11/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ έως κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1446
Κατασκευές
12/11/2025 10:00:00 πμ
12/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ ΝΟ 12 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1447
Κατασκευές
12/11/2025 10:00:00 πμ
12/11/2025 1:00:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΝΟ 3 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ έως κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1449
Κατασκευές
12/11/2025 10:00:00 πμ
12/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ.
908
Κατασκευές
12/11/2025 11:30:00 πμ
12/11/2025 2:30:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
12/11/2025 11:30:00 πμ
12/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΟ 6 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
1452
Κατασκευές
12/11/2025 12:00:00 μμ
12/11/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ ΝΟ 14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1448
Κατασκευές
12/11/2025 4:00:00 μμ
12/11/2025 6:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 124 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος