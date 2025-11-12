Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

Εντυπωσιακές είναι οι νέες εναέριες φωτογραφίες που δείχνουν την εντυπωσιακή πρόοδο στο έργο Fly Over της Θεσσαλονίκης. Από ψηλά, το τεράστιο εργοτάξιο αποκαλύπτει το μέγεθος και τη σημασία του μεγαλύτερου οδικού έργου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα.

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHTOΔΡΟΜΟΥ (FLYOVER) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) MotionTeam

Η εικόνα του υπό κατασκευή υπερυψωμένου δρόμου, με το σκυρόδεμα να έχει ήδη πάρει μορφή σε αρκετά σημεία, αποτυπώνει τη μεταμόρφωση που συντελείται στην Περιφερειακή Οδό. Το Fly Over, με υπερσύγχρονο σχεδιασμό και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τη σημερινή Περιφερειακή, μειώνοντας δραστικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που ταλαιπωρεί καθημερινά τους οδηγούς.

Το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, γνωστό ως Fly Over, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής της χώρας. Προβλέπει την κατασκευή μιας υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων με 9 ανισόπεδους κόμβους, που θα ξεκινά από την Ευκαρπία (Κ5) και θα καταλήγει στην Πυλαία (Κ12).

Στόχος του έργου είναι να αποσυμφορήσει την υπάρχουσα Περιφερειακή Οδό, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερα από 120.000 οχήματα, και να μειώσει τον χρόνο διέλευσης από τη μία άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη κατά περίπου 30%.

Η ολοκλήρωση του Fly Over αναμένεται μέσα στο 2027, ενώ παράλληλα υλοποιούνται έργα βελτίωσης της υφιστάμενης Περιφερειακής και παρεμβάσεις για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που κινούνται οι Θεσσαλονικείς μέσα και γύρω από την πόλη.

