Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

Η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει με λεπτομέρεια τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση και ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, γνωστή ως «Golden Visa». Η απόφαση (Αρ. 214926/2025) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Νοεμβρίου 2025 και υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Μετανάστευσης.

Η νέα ρύθμιση εξειδικεύει το άρθρο 100 του Κώδικα Μετανάστευσης (Ν. 5038/2023) και αφορά πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω μίσθωσης, είτε μέσω επενδύσεων σε διατηρητέα ή ανακαινισμένα κτίρια.

Τα βασικά σημεία της απόφασης

Καθορίζονται τα κοινά δικαιολογητικά (όπως ταυτότητα, αποδεικτικά εισόδου, ασφάλιση, παράβολα) και τα ειδικά δικαιολογητικά ανά τύπο επένδυσης:

Αγορά ακινήτου τουλάχιστον 120 τ.μ.

Χρονομεριστική μίσθωση ή μακροχρόνια σύμβαση τουριστικού καταλύματος

Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κτιρίου

Αλλαγή χρήσης βιομηχανικών ή άλλων κτιρίων σε κατοικία

Επένδυση σε διατηρητέα ακίνητα

Προβλέπεται παράβολο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε άδεια και προξενικό τέλος 180 ευρώ για τη θεώρηση εισόδου.

Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και τα βιομετρικά στοιχεία προσκομιστούν μεταγενέστερα.

Η ιδιοκτησία ή μίσθωση πρέπει να παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, ενώ απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για νέες επενδύσεις μετά το 2024.

Για διατηρητέα κτίρια, απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού που θα αποδεικνύει την ολοκλήρωση αποκατάστασης ή ανακατασκευής.

Στόχος του νέου πλαισίου

Η απόφαση έρχεται μετά τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5100/2024 για την αλλαγή χρήσης και επαναξιοποίηση ακινήτων, επιχειρώντας να κατευθύνει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε παλαιά, ανενεργά ή διατηρητέα κτίρια και να περιορίσει την ανεξέλεγκτη αγορά κατοικιών που αύξανε τις τιμές.

Η κυβέρνηση δηλώνει πως το νέο καθεστώς θα διασφαλίσει διαφάνεια, θα προσελκύσει επενδύσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα προστατεύσει την πρόσβαση των πολιτών στη στέγη.

