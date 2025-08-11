Μεγάλη Βρετανία: Οι καλύτερες χρυσές βίζες για διαμονή - Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

Ποιες χώρες  περιλαμβάνονται στην κορυφή των αιτήσεων - Ποια παρουσιάζει μεγάλη άνοδο 

Newsbomb

Μεγάλη Βρετανία: Οι καλύτερες χρυσές βίζες για διαμονή - Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιθυμία φυγής από το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ισχυρή σε πολλές οικογένειες, οι οποίες αναζητούν χώρες για να αποφύγουν τις τιμωρητικές φορολογικές αλλαγές, τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξήσεις στα σχολικά έξοδα.

Οι καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, η ποιότητα ζωής, η πρόσβαση στην ΕΕ και τα φορολογικά προνόμια είναι μερικοί από τους παράγοντες που προσελκύουν τους ανθρώπους στην Ευρώπη – ή και πέρα από αυτήν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Τα προγράμματα «χρυσής βίζας», που δημιουργήθηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008, προσφέρουν άδεια διαμονής σε αντάλλαγμα για επενδύσεις. Παρέχουν άδεια που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ιθαγένειας έπειτα από πέντε έως δέκα χρόνια, εάν απαιτείται και εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Και για πολλούς από αυτούς, η φορολογική κατοικία είναι προαιρετική.

Διακρίνονται από τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια», τα οποία πωλούν την ιθαγένεια από την αρχή, όπως η Μάλτα και η Γρενάδα.

Τόσο οι χρυσές βίζες όσο και τα χρυσά διαβατήρια αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν καταργήσει ή περιορίσει τα προγράμματα τους, ιδίως εκείνα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ακίνητα, οι οποίες έχουν προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων.

Αλλά από αυτά που παραμένουν, ποια είναι τα καλύτερα;

Οι ευρωπαϊκές χρυσές βίζες που προσφέρουν πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν έχουν πλεονέκτημα έναντι εκείνων άλλων. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το επίπεδο της απαιτούμενης επένδυσης, η ευκολία της τοποθεσίας, η διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας και ο αριθμός των ημερών διαμονής.

Η χρυσή βίζα της Πορτογαλίας παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Πέρυσι, η Πορτογαλία ενέκρινε 4.987 αιτήσεις για χρυσή βίζα από άτομα όλων των εθνικοτήτων, αριθμός ρεκόρ που υπερβαίνει κατά 72% τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας. Πολλοί αποδίδουν αυτή την αύξηση στο τέλος της ισπανικής χρυσής βίζας, η οποία έληξε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, υπάρχουν και ισχυροί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη των διεθνών σχολείων στην Πορτογαλία είναι ένας άλλος παράγοντας έλξης.

Συχνά, ο πραγματικός παράγοντας που κλίνει τη ζυγαριά είναι η πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν. Η χρυσή βίζα της Ελλάδας προσφέρει επίσης αυτό το πλεονέκτημα, αλλά μια βασική διαφορά είναι ότι στην Πορτογαλία επιτρέπεται η εργασία.

Η πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν δίνει το δικαίωμα να ταξιδεύεις χωρίς βίζα εντός της ζώνης Σένγκεν, αλλά όχι το δικαίωμα να διαμένεις ή να εργάζεσαι σε αυτές τις άλλες χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα περιζήτητο από τους Κινέζους και Ινδούς αιτούντες, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό των κατόχων χρυσής βίζας.

Η χρυσή βίζα της Ελλάδας έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα, αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

Πέρυσι υπήρξαν 9.100 αιτήσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι διπλάσιες από το 2023. Ωστόσο, αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την βιασύνη να προλάβουν τις αλλαγές στο πρόγραμμα στο τέλος του 2024.

Η αύξηση του κατώτατου ορίου τιμής των ακινήτων από 250.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ σε δημοφιλή νησιά όπως η Κρήτη και η Αθήνα έχει πλέον καταστήσει την αγορά ακινήτων απρόσιτη για πολλούς Βρετανούς αγοραστές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνεται στις 10 πρώτες χώρες με τις περισσότερες αιτήσεις, με την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία να κατέχουν τις πρώτες θέσεις.

Το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, σύμφωνα με την Ελένη Ακουαρόνε, της Elxis – a Home in Greece. «Σε έξι μήνες έχουμε ήδη φτάσει τον συνολικό αριθμό αιτήσεων Αμερικανών πολιτών που είχαμε για το 2024».

Παρατηρεί μια ευρύτερη κατανομή των τοποθεσιών, με μετατόπιση στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου ισχύει το όριο των 400.000 ευρώ, προς το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ειδικά γύρω από την Καλαμάτα.

Η ελληνική χρυσή βίζα προσφέρει πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν και δεν έχει ετήσια απαίτηση διαμονής. Υπάρχουν επιλογές για την απόκτηση της βίζας με δαπάνη μόνο 250.000 ευρώ (είτε για την αναστήλωση ιστορικού ακινήτου είτε για τη μετατροπή εμπορικού κτιρίου σε οικιστικό).

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της Ελλάδας είναι λιγότερο προσβάσιμο από το Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με την Πορτογαλία και η διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας διαρκεί επτά χρόνια, αντί για πέντε.

Αν και μπορεί να συνδυαστεί με τα δύο καθεστώτα κατ' αποκοπή φόρου της Ελλάδας (100.000 ευρώ ετησίως ή 7% φόρος εισοδήματος για συνταξιούχους), δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας . Επίσης, δεν επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση του ακινήτου.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα; Το νέο όριο των 800.000 ευρώ έχει αποκλείσει τους αγοραστές της χαμηλής και μεσαίας αγοράς.

Πηγή: telegraph

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου – Βίντεο

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και φυλάκιση σε όσους πετάνε σκουπίδια από το αυτοκίνητο - Ισχύει και για τουρίστες

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

21:04LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Γιόρτασε τα 28α γενέθλια της με ένα κομψό δείπνο που διοργάνωσε η αδελφή της, Κένταλ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Οι καλύτερες χρυσές βίζες για διαμονή - Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς

20:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

19χρονος, μέλος συμμορίας, συνελήφθη για ληστείες στη Βορειοανατολική Αττική

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο Γάλλοι καταζητούμενοι για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων, συνελήφθησαν σε θέρετρο

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι... μέδουσες έκλεισαν τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρία παιδιά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο στο Κεντ

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε ύφεση σε Καλλιτεχνούπολη, Βόλβη, Πετράλωνα Μεσσηνίας

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 40 νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών σε καταυλισμό εκτοπισμένων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πιάστηκαν στα πράσα με ενάμιση τόνο κοκαΐνης - Έξι συλλήψεις

20:12LIFESTYLE

Από τη σκηνή της Eurovision στους στίβους μάχης: Η Stefania στο ολλανδικό Survivor

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

19:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Μόνο ο Πούτιν θα είναι στη συνάντηση στην Αλάσκα, «μετά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η αστυνομία της

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ