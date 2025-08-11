Μεγάλη Βρετανία: Οι καλύτερες χρυσές βίζες για διαμονή - Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

Η επιθυμία φυγής από το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ισχυρή σε πολλές οικογένειες, οι οποίες αναζητούν χώρες για να αποφύγουν τις τιμωρητικές φορολογικές αλλαγές , τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξήσεις στα σχολικά έξοδα.

Οι καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, η ποιότητα ζωής, η πρόσβαση στην ΕΕ και τα φορολογικά προνόμια είναι μερικοί από τους παράγοντες που προσελκύουν τους ανθρώπους στην Ευρώπη – ή και πέρα από αυτήν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Τα προγράμματα « χρυσής βίζας », που δημιουργήθηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008, προσφέρουν άδεια διαμονής σε αντάλλαγμα για επενδύσεις. Παρέχουν άδεια που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ιθαγένειας έπειτα από πέντε έως δέκα χρόνια, εάν απαιτείται και εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Και για πολλούς από αυτούς, η φορολογική κατοικία είναι προαιρετική.

Διακρίνονται από τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια», τα οποία πωλούν την ιθαγένεια από την αρχή, όπως η Μάλτα και η Γρενάδα.

Τόσο οι χρυσές βίζες όσο και τα χρυσά διαβατήρια αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν καταργήσει ή περιορίσει τα προγράμματα τους, ιδίως εκείνα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ακίνητα, οι οποίες έχουν προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων.

Αλλά από αυτά που παραμένουν, ποια είναι τα καλύτερα;

Οι ευρωπαϊκές χρυσές βίζες που προσφέρουν πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν έχουν πλεονέκτημα έναντι εκείνων άλλων. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το επίπεδο της απαιτούμενης επένδυσης, η ευκολία της τοποθεσίας, η διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας και ο αριθμός των ημερών διαμονής.

Η χρυσή βίζα της Πορτογαλίας παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Πέρυσι, η Πορτογαλία ενέκρινε 4.987 αιτήσεις για χρυσή βίζα από άτομα όλων των εθνικοτήτων, αριθμός ρεκόρ που υπερβαίνει κατά 72% τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας. Πολλοί αποδίδουν αυτή την αύξηση στο τέλος της ισπανικής χρυσής βίζας , η οποία έληξε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, υπάρχουν και ισχυροί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη των διεθνών σχολείων στην Πορτογαλία είναι ένας άλλος παράγοντας έλξης.

Συχνά, ο πραγματικός παράγοντας που κλίνει τη ζυγαριά είναι η πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν. Η χρυσή βίζα της Ελλάδας προσφέρει επίσης αυτό το πλεονέκτημα, αλλά μια βασική διαφορά είναι ότι στην Πορτογαλία επιτρέπεται η εργασία.

Η πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν δίνει το δικαίωμα να ταξιδεύεις χωρίς βίζα εντός της ζώνης Σένγκεν, αλλά όχι το δικαίωμα να διαμένεις ή να εργάζεσαι σε αυτές τις άλλες χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα περιζήτητο από τους Κινέζους και Ινδούς αιτούντες, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό των κατόχων χρυσής βίζας.

Η χρυσή βίζα της Ελλάδας έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα, αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

Πέρυσι υπήρξαν 9.100 αιτήσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι διπλάσιες από το 2023. Ωστόσο, αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την βιασύνη να προλάβουν τις αλλαγές στο πρόγραμμα στο τέλος του 2024.

Η αύξηση του κατώτατου ορίου τιμής των ακινήτων από 250.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ σε δημοφιλή νησιά όπως η Κρήτη και η Αθήνα έχει πλέον καταστήσει την αγορά ακινήτων απρόσιτη για πολλούς Βρετανούς αγοραστές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνεται στις 10 πρώτες χώρες με τις περισσότερες αιτήσεις, με την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία να κατέχουν τις πρώτες θέσεις.

Το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, σύμφωνα με την Ελένη Ακουαρόνε, της Elxis – a Home in Greece. «Σε έξι μήνες έχουμε ήδη φτάσει τον συνολικό αριθμό αιτήσεων Αμερικανών πολιτών που είχαμε για το 2024».

Παρατηρεί μια ευρύτερη κατανομή των τοποθεσιών, με μετατόπιση στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου ισχύει το όριο των 400.000 ευρώ, προς το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ειδικά γύρω από την Καλαμάτα.

Η ελληνική χρυσή βίζα προσφέρει πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν και δεν έχει ετήσια απαίτηση διαμονής. Υπάρχουν επιλογές για την απόκτηση της βίζας με δαπάνη μόνο 250.000 ευρώ (είτε για την αναστήλωση ιστορικού ακινήτου είτε για τη μετατροπή εμπορικού κτιρίου σε οικιστικό).

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της Ελλάδας είναι λιγότερο προσβάσιμο από το Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με την Πορτογαλία και η διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας διαρκεί επτά χρόνια, αντί για πέντε.

Αν και μπορεί να συνδυαστεί με τα δύο καθεστώτα κατ' αποκοπή φόρου της Ελλάδας (100.000 ευρώ ετησίως ή 7% φόρος εισοδήματος για συνταξιούχους), δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας . Επίσης, δεν επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση του ακινήτου.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα; Το νέο όριο των 800.000 ευρώ έχει αποκλείσει τους αγοραστές της χαμηλής και μεσαίας αγοράς.

Πηγή: telegraph