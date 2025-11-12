Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

Επίθεση από πολίτη και μάλιστα από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου δέχθηκε ο ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο της πόλης.

Ο πολίτης επισκέφθηκε το δημαρχείο Λάρισας προκειμένου να βρει τον αντιδήμαρχο για να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το εργασιακό ζήτημα που απασχολεί τη σύζυγό του, όπως αναφέρει το Onlarissa.gr.

Ωστόσο, κάποια στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν και η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα ο κ. Κέλλας να δεχθεί επίθεση. Χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Λαρισαίων, καταδικάζοντας το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του Δήμου

«Ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) το μεσημέρι, εντός του Δημαρχείου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Αχιλλέας Κέλλας, από ιδιώτη – σύζυγο εργαζόμενης του Δήμου.



Τέτοια φαινόμενα βίας είναι απολύτως ξένα προς τις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του αλληλοσεβασμού που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου Λαρισαίων.



Η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής των αιρετών και των υπαλλήλων της.



Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πλήρως τον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, ο οποίος επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του, όπως και κάθε στέλεχος που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.



Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.



Η ομαλή λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με γνώμονα τη θεσμική τάξη και τον σεβασμό στη νομιμότητα».