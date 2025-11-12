Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

Ο δράστης πήγε στο δημαρχείο προκειμένου να συζητήσει με τον κ. Κέλλας για εργασιακό ζήτημα που απασχολούσε τη σύζυγό του

Newsbomb

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας
Onlarissa.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση από πολίτη και μάλιστα από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου δέχθηκε ο ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο της πόλης.

Ο πολίτης επισκέφθηκε το δημαρχείο Λάρισας προκειμένου να βρει τον αντιδήμαρχο για να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το εργασιακό ζήτημα που απασχολεί τη σύζυγό του, όπως αναφέρει το Onlarissa.gr.

Ωστόσο, κάποια στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν και η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα ο κ. Κέλλας να δεχθεί επίθεση. Χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Λαρισαίων, καταδικάζοντας το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του Δήμου

«Ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) το μεσημέρι, εντός του Δημαρχείου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Αχιλλέας Κέλλας, από ιδιώτη – σύζυγο εργαζόμενης του Δήμου.

Τέτοια φαινόμενα βίας είναι απολύτως ξένα προς τις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του αλληλοσεβασμού που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου Λαρισαίων.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής των αιρετών και των υπαλλήλων της.

Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πλήρως τον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, ο οποίος επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του, όπως και κάθε στέλεχος που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η ομαλή λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με γνώμονα τη θεσμική τάξη και τον σεβασμό στη νομιμότητα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Μπίμπι

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας - Ενέργεια μίας «κυβέρνησης που φοβάται την κριτική» λέει η αντιπολίτευση

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία - Αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες, 12 παιδικοί σταθμοί, 4 φοιτητικές εστίες, 3 γηροκομεία για στρατιωτικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη - Συμφωνήσαμε στην άμεση διευθέτηση λεπτομερειών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ