Σε «ανοιχτή γραμμή» η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ΕΛΓΑ μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση

Διαρκής είναι η επαφή και η συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον ΕΛΓΑ τα τελευταία δύο 24ωρα. Οι μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες της περιφέρειας από την χαλαζόπτωση της Δευτέρας (10/11) έχουν δημιουργήσει «ανοιχτή γραμμή» προκειμένου οι καταγραφές και οι εκτιμήσεις να γίνουν σε «πραγματικό χρόνο».

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και τις τοπικές υπηρεσίες, στηρίζοντας τους παραγωγούς και συντονίζοντας τις ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή εκτίμηση και αποκατάσταση» αναφέρει η Περιφέρεια η οποία βρίσκεται κοντά στα κλιμάκια του ΕΛΓΑ εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρο Ζαχαριά. Στόχος όλων είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτίμησης.

Στην Πελοπόννησο βρίσκονται απο χθες Τρίτη δυο κλιμάκια της Υπηρεσίας με σημεία καταγραφής την Κορινθία και την Αργολίδα. Συγκεκριμένα:

Το Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας, παρουσία της προϊσταμένης κας Πανταζοπούλου, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας: Άγιο Βασίλειο, Μαψό, Κουταλά, Στεφάνι, Κλένια, Χιλιομόδι του Δήμου Κορινθίων, καθώς και τις Αρχαίες Κλεωνές και την Αρχαία Νεμέα του Δήμου Νεμέας. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε ελαιόδεντρα, αμπελοειδή, πατάτες και κηπευτικά.

Αντίστοιχα, το Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Τρίπολης, παρουσία του προϊσταμένου κ. Ασσούρα, του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Βασίλειου Σιδέρη και γεωπόνων της ΔΑΟΚ Αργολίδας, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Φίχτια, Μπόρσα, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Πανόραμα, Σχοινοχώρι, Σταθαίικα, Χούνη, Αεροδρόμιο και Μαλανδρένι. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, κυρίως σε εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά.

*Με πληροφορίες από Patrisnews

