Τραγωδία στο Πήλιο: Εντοπίστηκε νεκρός 75χρονος μέσα σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 75χρονου άνδρα που αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης στη Δράκεια Πηλίου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε απόκρημνη πλαγιά, δίπλα στο αυτοκίνητό του, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών του με τον πιο δραματικό τρόπο.

Ο 75χρονος είχε μεταβεί στα κτήματά του οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Δράκειας για να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα να ανησυχήσει τους οικείους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr ο 75χρονος την ώρα που οδηγούσε, ξέφυγε από τον δρόμο και το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό. Μάλιστα η Πυροσβεστική προσπάθησε να κόψει το αυτοκίνητο στα δύο με αλυσοπρίονο, προκειμένου να απεγκλωβίσου τη σορό του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχε και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, συνδράμοντας με δύο ομάδες και δύο 4×4 διασωστικά οχήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε δύσβατες περιοχές, ωστόσο εντόπισαν τελικά τον 75χρονο νεκρό.