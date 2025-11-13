Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ

Τραγική τροπή πήρε το challenge που επιχείρησε ένας 22χρονος και η παρέα του από το Κορωπί, καθώς τα νεότερα για την υγεία του δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Ο νεαρός είχε βγει μαζί με την παρέα του να απολαύσουν το φαγητό τους και κατά την διάρκεια της εξόδους τους αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα: Να φάει ολόκληρο το μπέργκερ αμάσητο. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να το καταπιεί έφραξε ο αεραγωγός του.

Ο 22χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του MEGA ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανά του, κυρίως ο εγκέφαλός του και τα νεφρά του, αφού έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

«Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

Συγκλονίζει η είδηση ότι ένας 22χρονος από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μega, είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και έβαλαν στοίχημα ότι θα φάει το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του.

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ΄ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», είπε στο Mega ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.