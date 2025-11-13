Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

Οι δοκιμασίες του TikTok και τα viral trend φαγητού που ελλοχεύουν κίνδυνο 

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα
Ένας 22χρονος από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς», μετά από προσπάθεια να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου challenge που κυκλοφορεί στο TikTok. Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Τα λεγόμενα food challenges στο TikTok ξεκίνησαν ως αθώες δοκιμές γεύσης ή ταχύτητας, όπως το ποιος θα φάει πρώτος μια συγκεκριμένη ποσότητα φαγητού. Ωστόσο, η ανάγκη για εντυπωσιασμό και likes έχει οδηγήσει σε επικίνδυνα και παράλογα «κατορθώματα», όπως:

Κατάποση τροφών χωρίς μάσημα, όπως ολόκληρα μπέργκερ, hot dog ή sushi.

Στο παρακάτω βίντεο οι χρήστες του TikTok προσπαθούν να καταναλώσουν μία κρέμα καραμελέ χωρίς χέρια και ολόκληρη.

Υπερβολική κατανάλωση πικάντικων τροφών που έχουν οδηγήσει σε λιποθυμίες και νοσηλείες.

Στο παρακάτω βίντεο ένας χρήστης του TikTok καταναλώνει καυτερά σνακ.

Αναμείξεις τροφών με οδοντόκρεμα ή φάρμακα (όπως το επικίνδυνο «sleepy chicken challenge»).

Στο παρακάτω βίντεο ένας χρήστης βάζει οδοντόκρεμα σε πορτοκάλι.

