22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες

Newsbomb

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκαριστική τροπή πήρε ένα challenge που επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένας 22χρονος στο Κορωπί, καθώς αποφάσισε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα και να διασωληνωθεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Όλα έγιναν όταν ο 22χρονος μαζί με την παρέα του, είχαν πάει να φάνε μπέργκερ και αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα να το καταναλώσουν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουνμε αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Περισσότερες πληροφορίες για το τραγικό αυτό περιστατικό έδωσε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο MEGA.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η κυρία Παγώνη, οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό.

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα», είπε η Ματίνα Παγώνη και τόνισε ότι δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τρώμε αλλά και το ότι οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι, καθώς όπως περιέγραψε κανένας από την παρέα του 22χρονου δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Μπίμπι

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας - Ενέργεια μίας «κυβέρνησης που φοβάται την κριτική» λέει η αντιπολίτευση

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία - Αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες, 12 παιδικοί σταθμοί, 4 φοιτητικές εστίες, 3 γηροκομεία για στρατιωτικούς

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Reuters: Μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει τη μήνυση-μαμούθ ενός δισ. δολαρίων κατά του BBC;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη - Συμφωνήσαμε στην άμεση διευθέτηση λεπτομερειών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ