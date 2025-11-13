Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

«Ήταν η κακιά η ώρα», λέει στο Newsbomb συνάδελφος και συγχωριανό του 40χρονου κρεοπώλη 

Δημήτρης Δρίζος

Ο αδικοχαμένος κρεοπώλης στο Κιλκίς 

ΕΛΛΑΔΑ
Συγκλονισμένοι από τον απροσδόκητο και ξαφνικό χαμό του 40χρονου κρεοπώλη Νίκου Θεοδωρίδη που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Κιλκίς στο κατάστημα που διατηρούσε.

«Ήταν η κακιά η ώρα» λέει στο Newsbomb συνάδελφος και συγχωριανός του κ. Θεοδωρίδη ο οποίος την ώρα που εργαζόταν, έκοψε καταλάθος με μαχαίρι την μηριαία αρτηρία του και έχασε τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία.

Κρεοπώλης Κιλκίς

Ο Νίκος Θεοδωρίδης στο κρεοπωλείο που διατηρούσε

Facebook

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Έβαλε λιγότερη; Του γλίστρησε το μαχαίρι; Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς έγινε το δυστύχημα», συμπληρώνει.

Το κρεοπωλείο ήταν οικογενειακή επιχείρηση η οποία είχε περάσει στα χέρια του 40χρονου ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο αδόκητα.

Κρεοπωλείο Κιλκίς

Το κρεοπωλείο που διατηρούσε ο 40χρονος στο Κιλκίς

Facebook

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταματήσουν την αιμορραγία που ήταν ακατάσχετη, ο 40χρονος κρεοπώλης άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, στις 16:00 το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι Κιλκίς, όπως κοινοποίησαν συγγενικά του πρόσωπα στον λογαριασμό που μέχρι πρότινος διατηρούσε ο 40χρονος στο Facebook.

Η τοπική κοινωνία μιλά για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα με το χαμόγελο, αγαπητό σε όλους. «Ο Νίκος ήταν το καλύτερο παιδί… Χάσαμε το καλύτερο παιδί», λένε οι χωριανοί που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία.

