Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα λίγο μετά τις 5

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία
Σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών που εκτιμάται ότι είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα, καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Ρόδο, σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες «γάζωσαν» τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία με 14 σφαίρες, ενώ προτού φύγουν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι!

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία και όταν έφυγαν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική πόρτα του σπιτιού.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν τρόμο και φόβο στους κατοίκους της γειτονιάς, η οποία κυριολεκτικά σηκώθηκε στο πόδι.

rodos.jpg

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου.

rodos1.jpg

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν πλέον οπτικό υλικό από ιδιωτικές κάμερες, καταστήματα και οχήματα που στάθμευαν στη ζώνη ενδιαφέροντος ενώ καταγράφονται τυχόν ύποπτες παρουσίες τις προηγούμενες ημέρες.

rodos3.jpg

Το προφίλ του στόχου

Ο στόχος ήταν επιχειρηματίας της διασκέδασης με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα. Οι αρχές εξετάζουν επαγγελματικές διασυνδέσεις και ενδεχόμενες εμπορικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με απόπειρα εκφοβισμού. Σε παρόμοιες υποθέσεις όταν απουσιάζει πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης και εντοπίζονται σύμβολα όπως ένα μαύρο στεφάνι καταγράφεται συχνά στόχευση επίδειξης ισχύος. Το σενάριο αυτό αξιολογείται ως ισχυρό χωρίς όμως να αποκλείονται άλλα κίνητρα.

rodos5.jpg

Τι εξετάζουν οι αρχές

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα βαλλιστικά δεδομένα για αντιπαραβολή με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις.

Παράλληλα, αξιολογείται ο τρόπος ρίψης των βολών η απόσταση και η γωνία προσβολής ώστε να ανασυρθεί εικόνα της θέσης των δραστών κατά τη στιγμή της βολής.

Η νόμιμη ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής μπορεί να αποδώσει ενδείξεις για κινήσεις οχημάτων και πιθανές επαφές πριν ή μετά το συμβάν. Επίσης το μαύρο στεφάνι υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για γενετικό υλικό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη μεταφοράς.

rodos6.jpg

Με πληροφορίες από rodiaki.gr, dimokratiki.gr

