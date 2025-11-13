Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών είχει συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2023 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης με αντίστοιχη δράση

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

Απολογία στον ανακριτή του ιερέα και των κατηγορουμένων για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν συνολικά 8 άτομα που εμπλέκονταν στην «ιερή» συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες μετά τις απολογίες τους.

Η 52χρονη που απολογήθηκε χθες (12/11)μαζί με δύο ακόμη κατηγορούμενους ήταν εριστική, απαθής και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται.

Η 52χρονη αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, δήλωσε χρήστης ουσιών ενώ ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες που είχε με τους τρεις ρασοφόρους γίνονταν λόγω πίστης και όχι για διακίνηση ναρκωτικών.

«Εργάζομαι και προσέχω τέσσερα παιδιά και εγγόνια. Δεν είμαι βαποράκι και δεν στρατολογώ ανθρώπους. Απευθύνθηκα στον συγκεκριμένο ναό ως πιστή. Για αρκετό διάστημα έκανα και κάποιες δουλειές εκεί, όπως το καθάρισμα του ναού. Με τον καιρό γνωρίστηκα με τον αποκαλούμενο ιερέα. Του ανοίχτηκα και του εξομολογήθηκα ότι ήμουν τοξικοεξαρτημένη και ότι προσπαθούσα να ξεμπλέξω. Ακολουθούσα και φαρμακευτική αγωγή. Εκείνος μου είπε ότι ήταν και ο ίδιο χρήστης και με τον καιρό με παρέσυρε πάλι σε όλο αυτό. Βρήκε την αδυναμία μου», δήλωσε στην απολογία της η 52χρονη.

Μάλιστα παρουσίασε τον εαυτό της ως θύμα της όλης υπόθεσης και ισχυρίστηκε πως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος ήταν οι τρεις ρασοφόροι με επικεφαλής τον 46χρονο ψευτοϊερέα YouTuber.

«Μπορώ να σας πως περιστατικά όπου οι υποτιθέμενοι παπάδες αναζητούσαν χρήματα διοργανώνοντας παράνομες δραστηριότητες. Με τον καιρό μου ζητήσαν χρήματα και μένα για να δώσω στον ναό και καλά. Από αυτά τα χρήματα που τους έδινα, κάποια στιγμή ζητούσα να γίνει συμψηφισμός του ποσού με όσα τους χρωστούσα για τις ‘’δόσεις’’ που έπαιρνα. Τα χρήματα δηλαδή που περιγράφονται στις συνομιλίες είναι αυτά που ζητάω από το ποσό που έδινα ως συνεισφορά στον ναό που σχεδόν μου απαιτούσαν για προσωπικά τους ζητήματα και τα ζητούσα γιατί είχα ένα προσωπικό θέμα. Εκεί λοιπόν, μου τα συμψήφιζε ο παπάς Α… απ΄ όσα χρωστούσα για τα ναρκωτικά που μου έδιναν», αναφέρει σε άλλο σημείο της απολογίας της.

Ο δικηγόρος της 52χρονης Χρήστος Έδρας μίλησε στο Mega για την υπόθεση αλλά και την εντολέα της.

«Η εντολέας μου αποσαφήνισε την θέση της ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Αρνήθηκε πλήρως τις κατηγορίες που της αποδίδονται σχετικά με την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξήγησε και απέδειξε τους τρόπους που χειραγωγήθηκε και την εκμεταλλεύτηκαν οι ‘’ψευδοϊερεις’’, εκμεταλλευόμενοι όσα είχε μοιραστεί μαζί τους κατά το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Έδωσε στοιχεία κατά την ανάκριση σχετικά με την δράση τους συνολικά και πλέον οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα αναζητήσουν την διαδρομή τους στα σκοτεινά μονοπάτια της νύχτας. Τα στόματα άνοιξαν και η αλήθεια θα λάμψει», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 52χρονη συλλαμβάνεται για διακίνηση ναρκωτικών. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε συλληφθεί και πάλι ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Μίλησε για όλα ο ψευτοϊερας YouTuber

Από την πλευρά του ο 46χρονος ψευτοϊερέας, Youtuber και πρώην μοντέλο μίλησε για όλους και για όλα στην απολογία του. Για τα ναρκωτικά, την εκκλησία, τα χρήματα αλλά και τη σχέση που είχε με την αρχηγό του κυκλώματος και τους άλλους δύο ρασοφόρους που επίσης προφυλακίστηκαν.

«Η αρχηγός και ο 42χρονος βοηθός της έφερναν και έκρυβαν ναρκωτικά στο ναό. Την κοκαΐνη και την κάνναβη που μας έστελναν την αποθηκεύαμε και τη φυλάγαμε εγώ και οι δυο ιερείς . Πολλές φορές αυτοί οι δυο τη μετέφεραν και την παρέδιδαν σε πελάτες κοντά στο ναό αλλά και σε άλλες περιοχές εκτός Αττικής. Είμαι χρήστης κοκαΐνης και γι’ αυτό έμπλεξα. Βγάζαμε λεφτά και τα είχαμε ανάγκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 46χρονος ψευτοϊερέας.

Ο 40χρονος ρασοφόρος που δηλώνει βοηθός του 46χρονου δήλωσε και αυτός χρήστης κοκαΐνης. «Μετέφερα τα 2,2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο για να πάρω 2.000 ευρώ», υποστήριξε από πλευράς του. «Με συνέλαβαν στη Ρόδο γιατί είχα μια βαλίτσα με 2 κιλά κοκαΐνη. Μου την έδωσε ο 42χρονος να την πάω με το πλοίο στο νησί. Φοβήθηκα και την έστειλα ασυνόδευτη και εγώ πήγα με το αεροπλάνο. Είμαι χρήστης και το έκανα για να πάρω 2.000 ευρώ», συμπλήρωσε.

Η καλλιέργεια κάνναβης

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αρχηγός είχε αναλάβει και την καλλιέργεια κάνναβης σε χωριό της Φθιώτιδας με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν ότι η οργάνωση έψαχνε «φτηνά εργατικά χέρια» για τις χασισοφυτείες.

«Είχα πάει μαζί με την αρχηγό και τον συνεργό της στον Έβρο, με σκοπό να παραλάβουμε και να μεταφέρουμε αλλοδαπούς. Οι δυο τους μάλιστα, λειτουργούσαν ως προπομποί και ο ιερέας που τελικά συνελήφθη, ως οδηγός που θα παραλάμβανε τους αλλοδαπούς και θα τους μετέφερε με ενοικιαζόμενο όχημα στη χώρα μας», είπε κατά την απολογία του ο ψευτοϊερέας.

Τα κινητά τηλέφωνα του 46χρονου ρασοφόρου, κατασχέθηκαν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια ανασύρονται όλα τα αρχεία.

