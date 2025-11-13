Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

Λουκέτο μέχρι νεωτέρας μπαίνει στον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος βρουκέλλωσης σε κριό του ζωολογικού κήπου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή του «η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

«Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Τι είναι η βρουκέλλωση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ, η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Η βρουκέλλωση ή μελιταίος πυρετός είναι μια λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ζώα, κυρίως από τα παραγωγικά (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες, χοίροι) και σε μικρότερο βαθμό από ορισμένα άγρια (αγριογούρουνο, ελάφι, λαγός). Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Πώς μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από μολυσμένα ζώα και δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.

Με την επαφή με μολυσμένα ζώα.

Με την έκθεση στο εμβόλιο για τη βρουκέλλωση των ζώων.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τη βρουκέλλωση;

Μέτρα προστασίας για το γενικό πληθυσμό

Καταναλώνετε μόνο παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το γάλα είναι παστεριωμένο, πρέπει οπωσδήποτε να το βράζετε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το πιείτε (δεν αρκεί απλώς να φουσκώσει).

Αποφεύγετε την κατανάλωση φρέσκων μαλακών τυριών εάν δεν έχουν ωριμάσει για το κατάλληλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες) όπως και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων αν δε γνωρίζετε ότι έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία παρασκευής που εξασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος.

Μέτρα προστασίας για κτηνοτρόφους

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Χρησιμοποιείτε πλαστικά γάντια κατά τη στενή επαφή (πχ τοκετός, άρμεγμα) με ζώα που μπορεί να έχουν μολυνθεί.

Εάν ήρθατε σε επαφή με ζώα που μπορεί να είναι μολυσμένα πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.

Πλύνετε σε υψηλή θερμοκρασία ή απολυμάνετε με κοινή χλωρίνη οικιακής χρήσης (διάλυμα 1:10) ή με άλλο κατάλληλο απολυμαντικό τα ρούχα, παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους.

Πλακούντες, προϊόντα τοκετού, νεκρά έμβρυα ή νεογέννητα που προέρχονται από μολυσμένα ζώα μπορεί να είναι πηγές μόλυνσης. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων σχετικά με την διαχείριση των παραπάνω.

Σε περίπτωση που ήρθατε κατά λάθος σε επαφή με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται στα ζώα κατά της βρουκέλλωσης πρέπει αμέσως να καθαρίσετε την περιοχή που εκτέθηκε και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια – συμβουλευτείτε το ‘Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης λόγω ατυχήματος σε εμβόλιο για ζώα κατά της βρουκέλλωσης’ που βρίσκεται στη σελίδα του ΕΟΔΥ.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και συνεργάζεστε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου της υγείας των ζώων που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέτρα προστασίας για εκδοροσφαγείς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Κατά τη σφαγή βρουκελλικών ζώων χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Συμβουλεύεστε τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και

Κτηνιατρικής για την προστασία της υγείας σας και την ασφαλή διαχείριση των ζώων

Μέτρα προστασίας για κυνηγούς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Φοράτε πλαστικά γάντια κατά τους χειρισμούς του σφαγίου (π.χ. αγριογούρουνο, λαγός).

Μετά την επαφή με σφάγια πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.

Με πληροφορίες από thestival.gr

