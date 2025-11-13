Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

Η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λουκέτο μέχρι νεωτέρας μπαίνει στον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος βρουκέλλωσης σε κριό του ζωολογικού κήπου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή του «η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

«Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Τι είναι η βρουκέλλωση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ, η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Η βρουκέλλωση ή μελιταίος πυρετός είναι μια λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ζώα, κυρίως από τα παραγωγικά (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες, χοίροι) και σε μικρότερο βαθμό από ορισμένα άγρια (αγριογούρουνο, ελάφι, λαγός). Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Πώς μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από μολυσμένα ζώα και δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.

Με την επαφή με μολυσμένα ζώα.

Με την έκθεση στο εμβόλιο για τη βρουκέλλωση των ζώων.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τη βρουκέλλωση;

Μέτρα προστασίας για το γενικό πληθυσμό

Καταναλώνετε μόνο παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το γάλα είναι παστεριωμένο, πρέπει οπωσδήποτε να το βράζετε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το πιείτε (δεν αρκεί απλώς να φουσκώσει).

Αποφεύγετε την κατανάλωση φρέσκων μαλακών τυριών εάν δεν έχουν ωριμάσει για το κατάλληλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες) όπως και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων αν δε γνωρίζετε ότι έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία παρασκευής που εξασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος.

Μέτρα προστασίας για κτηνοτρόφους

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Χρησιμοποιείτε πλαστικά γάντια κατά τη στενή επαφή (πχ τοκετός, άρμεγμα) με ζώα που μπορεί να έχουν μολυνθεί.

Εάν ήρθατε σε επαφή με ζώα που μπορεί να είναι μολυσμένα πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.

Πλύνετε σε υψηλή θερμοκρασία ή απολυμάνετε με κοινή χλωρίνη οικιακής χρήσης (διάλυμα 1:10) ή με άλλο κατάλληλο απολυμαντικό τα ρούχα, παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους.

Πλακούντες, προϊόντα τοκετού, νεκρά έμβρυα ή νεογέννητα που προέρχονται από μολυσμένα ζώα μπορεί να είναι πηγές μόλυνσης. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων σχετικά με την διαχείριση των παραπάνω.

Σε περίπτωση που ήρθατε κατά λάθος σε επαφή με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται στα ζώα κατά της βρουκέλλωσης πρέπει αμέσως να καθαρίσετε την περιοχή που εκτέθηκε και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια – συμβουλευτείτε το ‘Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης λόγω ατυχήματος σε εμβόλιο για ζώα κατά της βρουκέλλωσης’ που βρίσκεται στη σελίδα του ΕΟΔΥ.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και συνεργάζεστε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου της υγείας των ζώων που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέτρα προστασίας για εκδοροσφαγείς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Κατά τη σφαγή βρουκελλικών ζώων χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Συμβουλεύεστε τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και

Κτηνιατρικής για την προστασία της υγείας σας και την ασφαλή διαχείριση των ζώων

Μέτρα προστασίας για κυνηγούς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

Φοράτε πλαστικά γάντια κατά τους χειρισμούς του σφαγίου (π.χ. αγριογούρουνο, λαγός).

Μετά την επαφή με σφάγια πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΕΛΛΑΔΑ

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο - Εκατοντάδες εκκενώθηκαν

18:04ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας νέος θάνατος από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

18:01LIFESTYLE

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιος Σέρβου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή συνελήφθη ως «εγκέφαλος» κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

17:33LIFESTYLE

Eurovision 2026: Νέα ανατροπή για τη φετινή διοργάνωση

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

17:23LIFESTYLE

«Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!»: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που... έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια! (vid)

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος πωλήθηκαν για 600.000 δολάρια σε δημοπρασία - Τα χρήματα θα διατεθούν για την χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης των ΗΠΑ

17:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη λατρεία: 20.000 άνθρωποι για να δουν τον Λιονέλ Μέσι να προπονείται

17:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα μη αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να πωλούνται ως «τζιν», αποφάνθηκε το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα»

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 14 μηνών στον Τούρκο που συνελήφθη για παράνομη κατοχή βαλλίστρας

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 9 καταστήματα για υπέρβασης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

17:23LIFESTYLE

«Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!»: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που... έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια! (vid)

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ