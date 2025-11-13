Κιλκίς: «Νικόλα μου, μας τσάκισες»- Θλίψη και πόνος στην κηδεία του 40χρονου κρεοπώλη

Σε κλίμα θλίψης και οδύνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη Νίκου Θεοδωρίδη που βρήκε τραγικό θάνατο όταν την ώρα που εργαζόταν, έκοψε καταλάθος με μαχαίρι την μηριαία αρτηρία του και έχασε τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς, όπου έμενε και εργαζόταν ο άτυχος άνδρας όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί τον οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία με βαριά καρδιά.

Ο Νίκος Θεοδωρίδης, ήταν ένα πρόσωπο αγαπητό σε όλο το χωριό και όχι μόνο με τεράστια καρδιά, άνθρωπος της προσφοράς και έζησε τη ζωή του δίνοντας αγάπη και βοηθώντας όποιον μπορούσε. Οι ιστορίες της προσφοράς του σε όποιον ήθελε βοήθεια θα μπορούσαν να γεμίσουν ολόκληρο τόμο, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες των συγχωριανών του.

Φίλοι και συγγενείς δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πώς ο 40χρονος έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Κάτω από την ανάρτηση στο μέχρι πρότινος προφίλ διατηρούσε ο 40χρονος στο Facebook, όσοι τον γνώριζαν έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν με μηνύματα στήριξης προς την οικογένειά του.

«Θρηνούμε το καλύτερο παιδί μας»

Για τον τραγικό θάνατο του 40χρονου Νίκου μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρονερίου Ιορδάνης Μελεκίδης.

Όπως ανέφερε συγκλονισμένος ο κ. Μελεκίδης:

«Θρηνούμε το καλύτερο παιδί μας που έφυγε τόσο άδικα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την καλοσύνη αυτού του παιδιού. Όλο το Μαυρονέρι θρηνεί. Μαύρισε η ψυχή μας και σκοτείνιασε η ζωή όλων μας. Εκφράζω την οδύνη όλων μας και τη στήριξή μας στην οικογένειά του, στα αδέλφια του».

«Ήταν η κακιά η ώρα»

«Ήταν η κακιά η ώρα» ανέφερε νωρίτερα στο Newsbomb συνάδελφος και συγχωριανός του 40χρονου , που εργαζόταν και αυτός στο κρεοπωλείο ήταν οικογενειακή επιχείρηση η οποία είχε περάσει στα χέρια του 40χρονου ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο αδόκητα.

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Έβαλε λιγότερη; Του γλίστρησε το μαχαίρι; Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς έγινε το δυστύχημα», συμπληρώνει.

Διαβάστε επίσης