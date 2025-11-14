Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαρρήκτες εμβολίζουν μηχανές της ΔΙΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb δείχνει τη στιγμή που οι τέσσερις Ρομά εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν ωστόσο να πυροβολήσουν τα λάστιχα του ΙΧ των διαρρηκτών το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Το περιστατικό συνέβη στις 08:00 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση για να καταθέσει υπό εξέλιξη διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα ΙΧ και να επιχειρούν να διαφύγουν. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έτρεχαν το όχημά τους ανάποδα της οδού Αντιόπης. Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Θάλειας οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι τρεις αστυνομικοί.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Νωρίτερα σήμερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια του εγκαταλελειμμένου οχήματος στον Άγιο Δημήτριο και στα δυο της παιδιά. Η ίδια υποστήριξε πως είχε δώσει το αυτοκίνητο σε συγγενή της αλλά δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

