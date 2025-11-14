Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερες στο διαδίκτυο 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

To Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Επιστολογραφία Νίκου Καζαντζάκη – Ψηφιακή Συλλογή».

Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, μεταγραφή, μετάφραση και τεκμηρίωση 1.000 επιστολών με αποστολέα τον Νίκο Καζαντζάκη. Τον συντονισμό του έργουανέλαβε το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη με τη συμμετοχή μεγάλης επιστημονικής ομάδας.

Oi 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη είναι πλέον διαθέσιμες ελεύθερα στην ιστοσελίδα του Μουσείου, στο letters.kazantzaki.gr.

Το letters.kazantzaki.gr αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό ερευνητικό έργο που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του επιστολικού λόγου στη μελέτη της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Προσφέρει ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση των επιστολών, διασύνδεση των κοινών αναφορών τους και εξελιγμένες δυνατότητες αναζήτησης μέσα από ένα εύχρηστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιβάλλον.

Παράλληλα, διαθέτει ένα δυναμικό εργαλείο ελεύθερης αναζήτησης, που επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει λέξεις, φράσεις και θεματικές μέσα στο σύνολο των επιστολών, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Βρείτε το letters.kazantzaki πατώντας το κουμπί «Επιστολογραφία» εδώ .