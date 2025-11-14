Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

Την ώρα της επίθεσης ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο σπίτι του με την οικογένειά του

Newsbomb

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Ρόδο το περιστατικό πυροβολισμών σε σπίτι που διαμένει γνωστός επιχειρηματίας.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης με τους δράστες να βάλλουν 14 φορές την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, προτού τραπούν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους κατοίκους της περιοχής.

Την ώρα της επίθεσης ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο σπίτι του με την οικογένειά του και περιέγραψε τις ώρες πριν και μετά το συμβάν εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία. Παράλληλα όπως αποκάλυψε έχει ήδη ζητήσει προστασία για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του και της οικογένειάς του.

rodos1.jpg

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε και στολίσαμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωσαν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε ο περιχιερηματίας, ενώ περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που σημειώθηκε το ίδιο βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο: «Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω για να μην καταγράψουν οι κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω».

rodos3.jpg

Ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια. «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω βάσης. Συνεχίσαν τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00 να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδες αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξανά ζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επεσήμανε.

Το μαύρο στεφάνι ως μήνυμα εκφοβισμού

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφαλείας και ειδικοί της σήμανσης περισυνέλλεξαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο, ενώ αξιολόγησαν λεπτομερώς όλα τα ίχνη που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο μαύρο στεφάνι που εντοπίστηκε στην κεντρική είσοδο του σπιτιού το οποίο άφησαν οι δράστες στο σημείο προτού τραπούν σε φυγή.

rodos.jpg

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για ένα σαφές στοιχείο σημειολογίας που θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Δημοκρατία»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διαίρεση σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε ατύχημα και έφυγε - Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Τραμπ πιθανόν να πουλήσει μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει τους «μονόκερους» - Δημιουργεί το «28ο καθεστώτος»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

21:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Οι Αρχές διερευνούν τη «μυστηριώδη» αεροπορική άφιξη 153 Παλαιστινίων στην Πρετόρια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερες στο διαδίκτυο 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Συνομιλίες Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

20:53LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ