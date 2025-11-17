Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ενέργεια, άμυνα, ανοικοδόμηση
Ελεύθερος Τύπος: Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας
Τα Νέα: Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου
Η Καθημερινή: Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:00 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία
06:57 ∙ WHAT THE FACT
Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
06:36 ∙ LIFESTYLE
Οδηγός μυθοπλασίας – 10 σειρές με καθηλωτικές εξελίξεις
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
14:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
