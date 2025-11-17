Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ενέργεια, άμυνα, ανοικοδόμηση

Ελεύθερος Τύπος: Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας

Τα Νέα: Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου

Η Καθημερινή: Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τορίνο: Ταξίδι ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο ώστε να κάνει μεταμόσχευση ήπατος

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

07:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέθανε στα 28 της η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της United Airlines – Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα σε βαλίτσα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Οι 5 σταθμοί του Μετρό που θα είναι κλειστοί το μεσημέρι

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Kαλεί τη Βουλή να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν - «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: 24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί για την Τρίτη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Αναλυτικοί πίνακες

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

06:54ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Κόμπου – Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυπριακό και διμερείς σχέσεις στην ατζέντα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Νοεμβρίου

06:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα δοθεί

06:36LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας – 10 σειρές με καθηλωτικές εξελίξεις

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

