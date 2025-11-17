Τορίνο: Ταξίδι ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο ώστε να κάνει μεταμόσχευση ήπατος

Ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Ρίο, ταξίδεψε εσπευσμένα στο Τορίνο, με στόχο να βρεθεί μόσχευμα.

Το νεαρό αγόρι αναχώρησε την Κυριακή (16/11) από τον Άραξο με προορισμό το Τορίνο της Ιταλίας, με την ελπίδα να βρεθεί το πολυπόθητο μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή του.

Το όνομα του 17χρονο βρίσκεται στη λίστα μεταμοσχεύσεων ως ένα επιπλέον και «υπερεπείγον» περιστατικό.

Ο Μάριος έχει γεννηθεί με μία σπάνια ασθένεια στο ήπαρ του, από μικρό παιδί. Η ασθένειά του, ωστόσο, δεν τον εμπόδισε να κάνει όλες τις δραστηριότητές του, αλλά και να καταφέρει να φοιτήσει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Το καλοκαίρι, η μητέρα του κατήγγειλε πως από ιατρικά λάθη, ο νεαρός παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί και να βρίσκεται μέχρι κι εχθές διασωλημένος στο νοσοκομείο του Ρίου.

Αυτό που καταγγέλλει η μητέρα του 17χρονου, είναι η αδιαφορία όχι από την πλευρά των γιατρών, αλλά τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Δύο φορές οι γιατροί έκαναν αίτηση στον ΕΟΜ προκειμένου το όνομα του νεαρού να προστεθεί στη λίστα ως επείγον περιστατικό προκειμένου να έχει ελπίδα για μεταμόσχευση στο συκώτι του.

Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι την ώρα που πετούσε για την Ιταλία, έγινε δεκτός από τον ΕΟΜ, έπειτα από 5 μήνες.