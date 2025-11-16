Ταξίδι «σωτηρίας» για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή

Ο 17χρονος Μάριος που δίνει μάχη με σπάνια πάθηση στο ήπαρ, μπήκε στη λίστα υπερκατεπείγοντος μετά τις δραματικές επιπλοκές που υπέστη η υγεία του, εξαιτίας ιατρικών λαθών

Ταξίδι «σωτηρίας» για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή
Ο 17χρονος Μάριος
Εσπευσμένα στο Τορίνο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/11) ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο - που δίνει μάχη με σπάνια πάθηση στο ήπαρ - με στόχο να βρεθεί μόσχευμα.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά!».

Χθες, Σάββατο, ο υπουργός Υγείας έγραφε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων «έχει ήδη ζητήσει από το κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε στην Ιταλία τη μετάβαση του εκεί και είμαστε έτοιμοι να τον μεταφέρουμε εάν γίνει δεκτός, άρα οι πληροφορίες περί άρνησης του ΕΟΜ δεν ισχύουν».

Ο Μάριος γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στο ήπαρ. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες πήγαινε κανονικά σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Όμως ξαφνικά το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος.

«Ο Μάριος πέρασε μια περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μια φράση που είπε : ”έζησα την κόλαση πάνω στη γη”. Και η άλλη φράση του πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και είπε ”μη φοβάσαι θα πάνε όλα τέλεια”», ανέφερε στο Mega η μητέρα του 17χρονου Μάριου.

Η μητέρα του καταγγέλλει ιατρικά λάθη που οδήγησαν τον Μάριο στη ΜΕΘ του Ρίου να δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί στο Ρίο έστειλαν δύο φορές αίτημα για μεταμόσχευση στον ΕΟΜ, που όμως δεν έγινε δεκτό.

«Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένειά του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης ποτέ δεν έκαναν τα βασικά», κατήγγειλε στο Mega η μητέρα του Μάριου.

«Το Ρίο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημά του. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δεχθήκαν μέσα στη νύχτα. Τον δέχθηκε το Τορίνο. Τον έχει βάλει στη λίστα η Ιταλία ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση και για αυτό θέλουν να φτάσει εκεί σήμερα», πρόσθεσε.

