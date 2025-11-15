Λάρισα: Το βρέφος που είχε καεί με λάδι έγινε καλά - «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελό του»

Βελτιώθηκε θεαματικά η υγεία του 15 μηνών βρέφους, του μικρού Θανάση, που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι, τον περασμένο μήνα.

Το περιστατικό, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας και της Λάρισας, φαίνεται πως εξελίχθηκε σε μία πραγματική μάχη για τη ζωή και σήμερα η οικογένεια, σε ευχαριστήρια επιστολή της προς όλους όσοι βοήθησαν τον Θανασάκη, κάνει λόγο για «θαύμα»: «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του».

Το ατύχημα είχε σημειωθεί στις 25 Οκτωβρίου στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή της Καρδίτσας, καθώς η μητέρα τηγάνιζε. Σύμφωνα με την οικογένεια, σε μια στιγμή αμέλειας το βρέφος έφτασε στο τηγάνι, που αναποδογύρισε και το καυτό λάδι έπεσε πάνω στο παιδί. Η γιαγιά του είχε περιγράψει τότε, τις δραματικές στιγμές: Μέσα σε δευτερόλεπτα το λάδι έκαψε το παιδί και, όπως λέει, «κάηκε το παιδί και κάηκε κι εκείνη που έτρεξε να το σώσει», μιλώντας για τη μητέρα του.

Το παιδί διακομίστηκε πρώτα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια στη ΜΕΘ Παιδιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Τώρα που το παιδί είναι και πάλι καλά στην υγεία του, η οικογένεια απέστειλε συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή προς τους γιατρούς που στάθηκαν στο πλευρό του παιδιού σε κάθε βήμα: «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας… από την πρώτη στιγμή με την τεράστια υποστήριξή σας καταφέρατε το θαύμα: σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελό του στα χείλη του», γράφουν και επισημαίνουν τη συμβολή των γιατρών και των νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και στην εξειδικευμένη ομάδα που ανέλαβε τη φροντίδα του βρέφους, συμπεριλαμβανομένων γιατρών από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και επιστημόνων για εγκαύματα στο εξωτερικό.

«Χρειαζόμασταν ένα χέρι βοήθειας — και μας δώσατε δύο», τονίζουν οι γονείς.

Η ευχαριστήρια επιστολή των γονιών του βρέφους

Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί — φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη.

Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον απίστευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα∙ σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το άμεσο ενδιαφέρον του. Έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή.

Σε συνεργασία με τον άνθρωπο και επιστήμονα, πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, ακόμη και για την πιθανότητα αεροδιακομιδής.

Για εμάς «θαύμα της επιστήμης» έχει το όνομα Λυσιώτης Φίλιος Αλέξανδρος, εξειδικευμένος στα εγκαύματα, μοναδικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Lübeck της Γερμανίας. Εκείνος ανέλαβε την ευθύνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Παστούρα, παιδίατρο - εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι - ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας.

Οικογένεια,

Φυτσιλή Παναγιώτη κ’ Ηλιάνα Νάκου

