Λάρισα: Εκτός κινδύνου αλλά σε σοβαρή κατάσταση το 15 μηνών μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

Σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου συνεχίζει να νοσηλεύεται το μωρό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με εγκαύματα από λάδι. Οι γιατροί παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου 25.10.2025, στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό της Καρδίτσας. Οι γονείς του αναφέρουν πως το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι λόγω ατυχήματος με αποτέλεσμα στο κορμάκι του να προκληθούν πολλά και εκτεταμένα εγκαύματα. Αφού το μετέφεραν αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, κρίθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λάρισας.

Ο παππούς του μωρού περιγράφει στο Mega συγκλονισμένος: «Καλά είναι... Τηγάνιζε η μάνα του τις πατάτες, πήγε στην κουζίνα το παιδί, πήγε και τράβηξε το τηγάνι και έπεσε το λάδι επάνω του. Κάπου είχε πάει η μαμά, μικρό είναι, 15 μηνών παιδάκι… Οι γονείς είναι κουρασμένοι, πολύ κουρασμένοι».

Το καυτό λάδι έπεσε πάνω στο μικρό σώμα του παιδιού, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα. Ο δρόμος της αποθεραπείας θα είναι μακρύς και δύσκολος, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, ενώ η οικογένεια ζει με την αγωνία για το αν όλα θα πάνε καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega η μητέρα του βρέφους τραυματίστηκε και η ίδια, καθώς έτρεξε να βοηθήσει το παιδί τη στιγμή που εκείνο τράβηξε το τηγάνι.

Η θεία του μωρού, εμφανώς συγκινημένη, μιλώντας στο Mega είπε: «Ήταν καθαρό ατύχημα. Εμείς όλοι παρακαλάμε να γίνει καλά το μωράκι, να αποσωληνωθεί, να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι μωράκι, είμαστε όλοι σε αγωνία… Στο μέλλον θα χρειαστεί πλαστικές επεμβάσεις, αλλά το μόνο που μας νοιάζει τώρα είναι να ζήσει».

